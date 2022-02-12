Смажена капуста з беконом готується залічені хвилини. Вона чудово пасує до гарніру з картоплі, гречки чи рису, або може бути самостійною стравою.

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Рецепт смаженої капусти

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 6



Фото Café delites

Інгредієнти:

– 6 скибочок бекону;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 1 великий качан зеленої або червоної капусти;

– 1 чайна ложка курячого бульйону;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– по 1/2 чайної ложки кожного порошку цибулі та часникового порошку;

– 1/4 чайної ложки приправи каджун або копченої паприки.

Приготування:

Наріжте бекон кубиками та обсмажте у великій сковороді на середньому вогні до хрусткої скоринки. Перекладіть шумівкою бекон на тарілку.



Фото Café delites

На сковорідці, де обсмажувався бекон, обсмажте нарізану кубиками цибулю. Через 8 хвилин додайте подрібнений часник.

Додайте нарізану довільними шматочками капусту і тушкуйте ще 8 хвилин, періодично помішуючи.

Присмачте все бульйоном, цибульною пудрою, часниковим порошком, сіллю, перцем і приправою каджун (або паприкою).



Фото Café delites

Наприкінці додайте бекон до капусти, щоб він прогрівся, і подавайте до столу.

Смачного!