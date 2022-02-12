Смажена капуста з беконом готується залічені хвилини. Вона чудово пасує до гарніру з картоплі, гречки чи рису, або може бути самостійною стравою.

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Рецепт смаженої капусти

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 6


Фото Café delites

Приготування:

  1. Наріжте бекон кубиками та обсмажте у великій сковороді на середньому вогні до хрусткої скоринки. Перекладіть шумівкою бекон на тарілку.


Фото Café delites

  1. На сковорідці, де обсмажувався бекон, обсмажте нарізану кубиками цибулю. Через 8 хвилин додайте подрібнений часник.
  1. Додайте нарізану довільними шматочками капусту і тушкуйте ще 8 хвилин, періодично помішуючи.
  1. Присмачте все бульйоном, цибульною пудрою, часниковим порошком, сіллю, перцем і приправою каджун (або паприкою).


Фото Café delites

  1. Наприкінці додайте бекон до капусти, щоб він прогрівся, і подавайте до столу.

Смачного!