Жареная капуста с беконом готовится в считанные минуты. Она прекрасно подходит к гарниру из картофеля, гречки или риса или может быть самостоятельным блюдом.

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Рецепт жареной капусты

  • Время: 25 минут
  • Порции: 6


Фото Café delites

Приготовление​:

  1. Нарежьте кубиками бекон и обжарьте в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки. Переложите шумовкой бекон на тарелку.


Фото Café delites

  1. На сковороде, где обжаривался бекон, обжарьте нарезанный кубиками лук. Через 8 минут добавьте измельченный чеснок.
  1. Добавьте нарезанную произвольными кусочками капусту и потушите еще 8 минут, периодически помешивая.
  1. Сдобрите все бульоном, луковой пудрой, чесночным порошком, солью, перцем и приправой каджун (или паприкой).


Фото Café delites

  1. В конце добавьте бекон в капусту, чтобы он прогрелся, и подавайте к столу.

Приятного!