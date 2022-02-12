Жареная капуста с беконом готовится в считанные минуты. Она прекрасно подходит к гарниру из картофеля, гречки или риса или может быть самостоятельным блюдом.
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Рецепт жареной капусты
- Время: 25 минут
- Порции: 6
Фото Café delites
Приготовление:
- Нарежьте кубиками бекон и обжарьте в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки. Переложите шумовкой бекон на тарелку.
Фото Café delites
- На сковороде, где обжаривался бекон, обжарьте нарезанный кубиками лук. Через 8 минут добавьте измельченный чеснок.
- Добавьте нарезанную произвольными кусочками капусту и потушите еще 8 минут, периодически помешивая.
- Сдобрите все бульоном, луковой пудрой, чесночным порошком, солью, перцем и приправой каджун (или паприкой).
Фото Café delites
- В конце добавьте бекон в капусту, чтобы он прогрелся, и подавайте к столу.
Приятного!