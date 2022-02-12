Жареная капуста с беконом готовится в считанные минуты. Она прекрасно подходит к гарниру из картофеля, гречки или риса или может быть самостоятельным блюдом.

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Рецепт жареной капусты

Время : 25 минут

: 25 минут Порции: 6



Фото Café delites

Ингредиенты:

– 6 ломтиков бекона;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 большой кочан зеленой или красной капусты;

– 1 чайная ложка куриного бульона;

– соль;

– черный молотый перец;

– по 1/2 чайной ложки порошка лука и чесночного порошка;

– 1/4 чайной ложки приправы каджун или копченой паприки.

Приготовление​:

Нарежьте кубиками бекон и обжарьте в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки. Переложите шумовкой бекон на тарелку.



Фото Café delites

На сковороде, где обжаривался бекон, обжарьте нарезанный кубиками лук. Через 8 минут добавьте измельченный чеснок.

Добавьте нарезанную произвольными кусочками капусту и потушите еще 8 минут, периодически помешивая.

Сдобрите все бульоном, луковой пудрой, чесночным порошком, солью, перцем и приправой каджун (или паприкой).



Фото Café delites

В конце добавьте бекон в капусту, чтобы он прогрелся, и подавайте к столу.

Приятного!