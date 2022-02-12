Рецепт смаженої капусти з беконом: пальчики оближете
12 лютого 2022 , 19:35Читать новость на русском
Джерело:Café delites
Смачний гарнір чи самостійна страва? Як подати смажену капусту до столу – вибір тільки за вами. Нехай смакує!
Смажена капуста з беконом готується залічені хвилини. Вона чудово пасує до гарніру з картоплі, гречки чи рису, або може бути самостійною стравою.
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Рецепт смаженої капусти
- Час: 25 хвилин
- Порції: 6
Фото Café delites
– 6 скибочок бекону;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 1 великий качан зеленої або червоної капусти;
– 1 чайна ложка курячого бульйону;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– по 1/2 чайної ложки кожного порошку цибулі та часникового порошку;
– 1/4 чайної ложки приправи каджун або копченої паприки.
Приготування:
- Наріжте бекон кубиками та обсмажте у великій сковороді на середньому вогні до хрусткої скоринки. Перекладіть шумівкою бекон на тарілку.
Фото Café delites
- На сковорідці, де обсмажувався бекон, обсмажте нарізану кубиками цибулю. Через 8 хвилин додайте подрібнений часник.
- Додайте нарізану довільними шматочками капусту і тушкуйте ще 8 хвилин, періодично помішуючи.
- Присмачте все бульйоном, цибульною пудрою, часниковим порошком, сіллю, перцем і приправою каджун (або паприкою).
Фото Café delites
- Наприкінці додайте бекон до капусти, щоб він прогрівся, і подавайте до столу.
Смачного!