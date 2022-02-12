Рецепт смаженої капусти з беконом: пальчики оближете

12 лютого 2022 , 19:35
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Джерело:

Café delites

Смачний гарнір чи самостійна страва? Як подати смажену капусту до столу – вибір тільки за вами. Нехай смакує!

Смажена капуста з беконом готується залічені хвилини. Вона чудово пасує до гарніру з картоплі, гречки чи рису, або може бути самостійною стравою.

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Рецепт смаженої капусти

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 6


Фото Café delites

Інгредієнти:
 – 6 скибочок бекону;
 – 1 цибулина;
 – 2 зубчики часнику;
 – 1 великий качан зеленої або червоної капусти;
 – 1 чайна ложка курячого бульйону;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – по 1/2 чайної ложки кожного порошку цибулі та часникового порошку;
 – 1/4 чайної ложки приправи каджун або копченої паприки.

Приготування:

  1. Наріжте бекон кубиками та обсмажте у великій сковороді на середньому вогні до хрусткої скоринки. Перекладіть шумівкою бекон на тарілку. 


Фото Café delites

  1. На сковорідці, де обсмажувався бекон, обсмажте нарізану кубиками цибулю. Через 8 хвилин додайте подрібнений часник.
  1. Додайте нарізану довільними шматочками капусту і тушкуйте ще 8 хвилин, періодично помішуючи.
  1. Присмачте все бульйоном, цибульною пудрою, часниковим порошком, сіллю, перцем і приправою каджун (або паприкою).


Фото Café delites

  1. Наприкінці додайте бекон до капусти, щоб він прогрівся, і подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак