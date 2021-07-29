Не пепероні єдиною: рецепт солодкої піци з ягодами і шоколадом
29 липня 2021 , 15:41Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Євгена Грибеника
Мабуть, ми звикли, що якщо піца – обов'язково м'ясна або з великою кількістю сиру. Талановитий шеф-кухар Євген Грибеник поділився з читачами власним рецептом смачної, а головне солодкої піци з ягодами.
Ламаємо стереотипи та готуємо солодку піцу! Такий варіант італійської страви сподобається не тільки дорослим, а ще й дітям, адже вона солодка та з шоколадним соусом.
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Ягоди для начинки піци можна обирати будь-які, починаючи від сезонних ягід до бананів. Все залежить від ваших вподобань та смаків.
Рецепт піци з ягодами та шоколадом
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Солодка піца / Фото Євгена Грибеника
– 240 г готового тіста для піци;
– 100 г молочного шоколаду;
– 100 г жирних вершків 30 – 33%;
– 50 г крем-сиру;
– ягоди малини, полуниці, ожини, лохини на ваш смак.
- Розкачайте тісто для піци в тонкий шар.
- Розтопіть шоколад та змішайте його з вершками в однорідну суміш. Змастіть цим соусом корж.
- Крем-сир хаотично розкладіть по поверхні коржа для піци.
- Випікайте піцу в духовці до повної готовності тіста, головне не пересушіть його.
- Змішайте ягоди та викладіть їх на піцу. За бажанням посипте цукровою пудрою.
- Наріжте піцу на порційні шматки та подавайте до столу. Смачного!