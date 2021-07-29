Не пепероні єдиною: рецепт солодкої піци з ягодами і шоколадом

Мабуть, ми звикли, що якщо піца – обов'язково м'ясна або з великою кількістю сиру. Талановитий шеф-кухар Євген Грибеник поділився з читачами власним рецептом смачної, а головне солодкої піци з ягодами.

Ламаємо стереотипи та готуємо солодку піцу! Такий варіант італійської страви сподобається не тільки дорослим, а ще й дітям, адже вона солодка та з шоколадним соусом.

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Ягоди для начинки піци можна обирати будь-які, починаючи від сезонних ягід до бананів. Все залежить від ваших вподобань та смаків.

Рецепт піци з ягодами та шоколадом

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2



Солодка піца / Фото Євгена Грибеника

Розкачайте тісто для піци в тонкий шар. Розтопіть шоколад та змішайте його з вершками в однорідну суміш. Змастіть цим соусом корж. Крем-сир хаотично розкладіть по поверхні коржа для піци. Випікайте піцу в духовці до повної готовності тіста, головне не пересушіть його. Змішайте ягоди та викладіть їх на піцу. За бажанням посипте цукровою пудрою. Наріжте піцу на порційні шматки та подавайте до столу. Смачного!

– 240 г готового тіста для піци;– 100 г молочного шоколаду;– 100 г жирних вершків 30 – 33%;– 50 г крем-сиру;– ягоди малини, полуниці, ожини, лохини на ваш смак.