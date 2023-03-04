Ідеальний сніданок вихідного дня: готуємо солоні круасани з готового тіста
4 березня 2023, 10:20Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Щоб легко приготувати таку складну випічку, як круасани потрібно просто спростити деякі моменти: придбати готове тісто, та обрати начинку.
Круасани з готового тіста філо – це мінімум часу та зусиль. Ми навчимо вас як робити їх нашвидкуруч та смакувати до сніданку чи на перекус.
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Воно хрумке, тоненьке і підходить для будь-якої випічки. З ним дуже легко працювати, потрібно лиш запам’ятати декілька правил.
Важливо пам'ятати:
- З тістом потрібно працювати швидко, бо воно дуже сохне.
- Якщо робите один виріб, а тісто лежить на столі, то накрийте його вологим рушником
- Начинка має бути досить сухою, тому, що тісто тоненьке і просто не витримає сильної вологи.
Рецепт круасанів з тіста філо
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6 штук
– 6 листів тіста філо;
– 150 грамів вершкового масла;
– 70 грамів шинки;
– 70 грамів крем-сиру;
– мак чи насіння для декору.
Приготування:
- Для начинки нарізаємо шинку і змішуємо з крем-сиром. З одного листа вийде один круасан.
- Лист тіста розкладаємо на поверхні, змащуємо розтопленим вершковим маслом і згортаємо наче гармошкою. Далі складаємо кінці один до одного і викладаємо начинку на ширший край. Позаяк це буде дві кінцівки листа тіста, то покладіть їх трішки один на одну, щоб не було щілин.
- Згортаємо наш круасан. І так шість разів.
- Змащуємо кожен розтопленим вершковим маслом, посипаємо маком чи насінням і запікаємо при 180 градусах до рум'яності 15 – 20 хвилин.
Смачного!