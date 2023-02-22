Проте, не кожен знає і вміє приготувати до неї соус. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом швидкого соусу тартар, який складе ідеальну пару стравам з картоплі.

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Окрім овочів, цей соус підійде до риби, фіш енд чипс, наприклад, або до сендвічів з м'ясом.

Рецепт соусу тартар

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 яєчних жовтки;

– 30 грамів гірчиці;

– 4 грами солі;

– 10 грамів цукру;

– 300 грамів олії;

– 10 грамів кропу;

– 5 грамів оцту;

– 20 грамів каперсів;

– 40 грамів корнішонів;

– 40 грамів свіжих огірків;

– 100 – 120 грамів грецького йогурту або сметани;

– 10 грамів зеленої цибулі.

Приготування:

У мисці змішуємо жовтки, гірчицю, сіль і цукор і збиваємо в гарну піну – це допоможе подальшій емульгації соусу.

Потім тонкою цівочкою потроху додаємо рослинну олію, в ідеалі це виноградні кісточки, але підійде будь-яка ніжна або нейтральна. Наприклад оливкова другого віджиму або соняшникова, головне без смаку і запаху.

Не збиваємо суміш, а перемішуємо. Коли соус став густим і щільним, всю олію використали, додаємо оцет або лимонний сік та інші подрібнені інгредієнти, йогурт чи сметану – так соус стає більш вишуканим.

Смачного!

Ви можете міняти пропорції й додавати свої улюблені продукти теж, соус дуже смачний і у кожного шефа буває дуже різним, залежить тільки від фантазії. Володимира Ярославського полонив свіжий естрагон, соус Барбекю і декілька крапель шрірачі.

Соус злегка рідкуватий на початку, але стає густішим після холодильника. Зберігаємо у скляній банці під кришкою 7 днів при температурі 4 градуси.

Цікаві додатки до соусу: в’ялені томати, зелень молодого часнику, артишоки, жовтий варений і навіть подрібнений білок.