Однако не каждый знает и умеет приготовить к ней соус. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом быстрого соуса тартар, который составит идеальную пару блюд из картофеля.

Читайте также 15 минут и готово: три рецепта сытных завтраков на любой вкус

Кроме овощей этот соус подойдет к рыбе, фиш энд чипс, например, или к сэндвичам с мясом.

Рецепт соуса тартар

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 яичных желтка;

– 30 граммов горчицы;

– 4 грамма соли;

– 10 граммов сахара;

– 300 граммов масла;

– 10 граммов укропа;

– 5 граммов уксуса;

– 20 граммов каперсов;

– 40 граммов корнишонов;

– 40 граммов свежих огурцов;

– 100 – 120 граммов греческого йогурта или сметаны;

– 10 граммов зеленого лука.

Приготовление:

В миске смешиваем желтки, горчицу, соль и сахар и взбиваем в хорошую пену – это поможет дальнейшей эмульгации соуса.

Затем тонкой струйкой понемногу добавляем растительное масло, в идеале это виноградные косточки, но подойдет любое нежное или нейтральное. Например оливковое второе отжима или подсолнечное, главное без вкуса и запаха.

Не взбиваем смесь, а перемешиваем. Когда соус стал густым и плотным, все масло использовали, добавляем уксус или лимонный сок и другие размельченные ингредиенты, йогурт или сметану – так соус становится более изысканным.

Приятного аппетита!

Вы можете менять пропорции и добавлять свои любимые продукты тоже, соус очень вкусный и у каждого шефа бывает очень разным, зависит только от фантазии. Владимир Ярославский пленил свежий эстрагон, соус Барбекю и несколько капель шрирачи.

Соус слегка редкий в начале, но становится гуще после холодильника. Храним в стеклянной банке под крышкой 7 дней при температуре 4 градуса.

Интересные добавки к соусу: вяленые томаты, зелень молодого чеснока, артишоки, желтый вареный и даже измельченный белок.