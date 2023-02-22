Однако не каждый знает и умеет приготовить к ней соус. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом быстрого соуса тартар, который составит идеальную пару блюд из картофеля.
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Кроме овощей этот соус подойдет к рыбе, фиш энд чипс, например, или к сэндвичам с мясом.
Рецепт соуса тартар
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- В миске смешиваем желтки, горчицу, соль и сахар и взбиваем в хорошую пену – это поможет дальнейшей эмульгации соуса.
- Затем тонкой струйкой понемногу добавляем растительное масло, в идеале это виноградные косточки, но подойдет любое нежное или нейтральное. Например оливковое второе отжима или подсолнечное, главное без вкуса и запаха.
- Не взбиваем смесь, а перемешиваем. Когда соус стал густым и плотным, все масло использовали, добавляем уксус или лимонный сок и другие размельченные ингредиенты, йогурт или сметану – так соус становится более изысканным.
Приятного аппетита!
Вы можете менять пропорции и добавлять свои любимые продукты тоже, соус очень вкусный и у каждого шефа бывает очень разным, зависит только от фантазии. Владимир Ярославский пленил свежий эстрагон, соус Барбекю и несколько капель шрирачи.
Соус слегка редкий в начале, но становится гуще после холодильника. Храним в стеклянной банке под крышкой 7 дней при температуре 4 градуса.
Интересные добавки к соусу: вяленые томаты, зелень молодого чеснока, артишоки, желтый вареный и даже измельченный белок.