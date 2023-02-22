Готуємо соус до картоплі разом з Ярославським – рецепт тартару
Джерело:Володимир Ярославський
Картопля улюблений продукт українців. З неї готують безліч смачних страв: від простої запеченої в мундирах до вишуканого пирога вівчаря.
Проте, не кожен знає і вміє приготувати до неї соус. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом швидкого соусу тартар, який складе ідеальну пару стравам з картоплі.
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Окрім овочів, цей соус підійде до риби, фіш енд чипс, наприклад, або до сендвічів з м'ясом.
Рецепт соусу тартар
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– 2 яєчних жовтки;
– 30 грамів гірчиці;
– 4 грами солі;
– 10 грамів цукру;
– 300 грамів олії;
– 10 грамів кропу;
– 5 грамів оцту;
– 20 грамів каперсів;
– 40 грамів корнішонів;
– 40 грамів свіжих огірків;
– 100 – 120 грамів грецького йогурту або сметани;
– 10 грамів зеленої цибулі.
Приготування:
- У мисці змішуємо жовтки, гірчицю, сіль і цукор і збиваємо в гарну піну – це допоможе подальшій емульгації соусу.
- Потім тонкою цівочкою потроху додаємо рослинну олію, в ідеалі це виноградні кісточки, але підійде будь-яка ніжна або нейтральна. Наприклад оливкова другого віджиму або соняшникова, головне без смаку і запаху.
- Не збиваємо суміш, а перемішуємо. Коли соус став густим і щільним, всю олію використали, додаємо оцет або лимонний сік та інші подрібнені інгредієнти, йогурт чи сметану – так соус стає більш вишуканим.
Смачного!
Ви можете міняти пропорції й додавати свої улюблені продукти теж, соус дуже смачний і у кожного шефа буває дуже різним, залежить тільки від фантазії. Володимира Ярославського полонив свіжий естрагон, соус Барбекю і декілька крапель шрірачі.
Соус злегка рідкуватий на початку, але стає густішим після холодильника. Зберігаємо у скляній банці під кришкою 7 днів при температурі 4 градуси.
Цікаві додатки до соусу: в’ялені томати, зелень молодого часнику, артишоки, жовтий варений і навіть подрібнений білок.