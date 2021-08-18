Ситно, смачно та ароматно: рецепт справжнього грузинського чахохбілі з курятини

Обов'язково приготуйте чахохбілі на обід чи вечерю. Ця страва настільки смачна й ароматна, що неодмінно стане вашою улюбленою.

Чахохбілі – національна грузинська страва з м'яса та овочів рясно заправлена в томатному соусі. Колись страву готували з м'яса впольованих фазанів, в сучасні дні – з курятини.

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Грузинська страва чахохбілі чудово підійде як для святкового столу, так і для буденного. Її можна подавати як окрему страву, а можна зі свіжим овочевим салатом.

Рецепт чахохбілі

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6



Грузинське чахохбілі / Фото santa maria world

– 1 куряча тушка;– 800 г ріпчастої цибулі;– 600 г томатного пюре;– 2 ст. л. томатної пасти;– 3 – 4 зубчики часнику;– 100 г кінзи;– 5 г сушеного базиліку;– 1 ч. л. спеції уцхо-сунелі;– 1 ч. л. коріандру;– 1 ст. л. цукру;– 150 г води;– сіль на ваш смак;– гострий перець чилі;– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно помийте курячу тушку, розділіть її на частини: крила, гомілки, стегна, спинку. Наріжте її рівними частинами та викладіть в розігріту сковорідку або спеціальний казанок.

Обсмажте курочку на олії до золотистого кольору з обох сторін.

Змішайте спеції та змастіть м'ясо.



Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

Вийміть м'ясо зі сковорідки, жир не виливайте. Влийте теплої води та перемішайте.

Дрібно наріжте цибулю та обсмажте на сковорідці з курячим жиром.



Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

Знову поверніть м'ясо до сковорідки та перемішайте.

З'єднайте томатну пасту та пюре, перемішайте та вилийте на курятину.



Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

Дрібно наріжте часник, додайте до страви та перемішайте.

Наріжте зелень дрібно, додайте до курятини та перемішайте. Перець чилі наріжте та додайте до страви.



Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

Накрийте страву кришкою та тушкуйте 40 хвилин. Не забувайте помішувати чахохбілі.



Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!

Рецепт чахохбілі – відео: