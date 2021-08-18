Ситно, смачно та ароматно: рецепт справжнього грузинського чахохбілі з курятини

18 серпня 2021 , 16:50
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Джерело:

ютуб Armen Cook

Обов'язково приготуйте чахохбілі на обід чи вечерю. Ця страва настільки смачна й ароматна, що неодмінно стане вашою улюбленою.

Чахохбілі – національна грузинська страва з м'яса та овочів рясно заправлена в томатному соусі. Колись страву готували з м'яса впольованих фазанів, в сучасні дні – з курятини.

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Грузинська страва чахохбілі чудово підійде як для святкового столу, так і для буденного. Її можна подавати як окрему страву, а можна зі свіжим овочевим салатом.

Рецепт чахохбілі

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Грузинське чахохбілі / Фото santa maria world

Інгредієнти:
 – 1 куряча тушка;
 – 800 г ріпчастої цибулі;
 – 600 г томатного пюре;
 – 2 ст. л. томатної пасти;
 – 3 – 4 зубчики часнику;
 – 100 г кінзи;
 – 5 г сушеного базиліку;
 – 1 ч. л. спеції уцхо-сунелі;
 – 1 ч. л. коріандру;
 – 1 ст. л. цукру;
 – 150 г води;
 – сіль на ваш смак;
 – гострий перець чилі;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Ретельно помийте курячу тушку, розділіть її на частини: крила, гомілки, стегна, спинку. Наріжте її рівними частинами та викладіть в розігріту сковорідку або спеціальний казанок.
  1. Обсмажте курочку на олії до золотистого кольору з обох сторін.
  1. Змішайте спеції та змастіть м'ясо.


Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

  1. Вийміть м'ясо зі сковорідки, жир не виливайте. Влийте теплої води та перемішайте.
  1. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте на сковорідці з курячим жиром.


Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

  1. Знову поверніть м'ясо до сковорідки та перемішайте.
  1. З'єднайте томатну пасту та пюре, перемішайте та вилийте на курятину.


Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

  1. Дрібно наріжте часник, додайте до страви та перемішайте.
  1. Наріжте зелень дрібно, додайте до курятини та перемішайте. Перець чилі наріжте та додайте до страви.


Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

  1. Накрийте страву кришкою та тушкуйте 40 хвилин. Не забувайте помішувати чахохбілі.


Грузинське чахохбілі / Фото Armen Cook

  1. Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!

Рецепт чахохбілі – відео:

 

Автор: Богданна Рибак