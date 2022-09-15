Улюблена перша страва дітей: готуємо суп з курячими фрикадельками
15 вересня 2022 , 12:30Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Щоб нагодувати дитину першою стравою потрібно докласти неабияких зусиль. Але є один суп, який вони їдять залюбки – з фрикадельками.
Суп з фрикадельками – це не тільки смачна перша страва, а й корисна та поживна як для діток, так і для дорослих. Ми дібрали рецепт саме з курячими фрикадельками, адже це ніжне та дієтичне м'ясо багате на білки та потрібні мікроелементи для здорового розвитку дитини.
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Обов'язково додайте до страви орегано, а до бульйону – кріп. Вони перетворять звичну страву в оригінальну, з витонченим смаком та ароматом.
Рецепт супу з фрикадельками
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
– 3 – 3,5 літри води;
– 5 – 6 середніх картоплин;
– 2 середні цибулі;
– 1 велика або 2 середні моркви;
– 4 зубчики часнику;
– 400 грамів курячого фаршу;
– 1 яйце;
– сіль;
– перець духмяний і чорний перець горошком;
– чорний мелений перець;
– олія
– гілочка кропу
– 2 лаврові листочки
– орегано (за бажанням).
Приготування:
- ️Картоплю нарізаємо довільними шматочками. Нарізаємо 1 цибулю, три зубчики часнику та натираємо моркву на дрібній тертці.
- Для фрикадельок: іншу половину моркви та зубчик часнику натираємо на дрібній тертці. Змішуємо в мисці: курячий фарш, яйце, моркву, натерту цибулю, і часник. Солимо і перчимо, додаємо трохи орегано. Сформуйте фрикадельки і викладіть на дощечки.
- ️Підсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією моркву і цибулю. ️В киплячу воду вкидаємо картоплю та солимо. Як картопля закипить додаємо фрикадельки і часник, перець духмяний і чорний горошком, 1 велику гілочку кропу, лаврові листочки.️ Варимо разом ще 15 хвилин. Вимикаємо вогонь і даємо супу настоятись 30 хвилин – 1 годину, так він стане ще смачніше.
Смачного!