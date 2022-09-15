Улюблена перша страва дітей: готуємо суп з курячими фрикадельками

Щоб нагодувати дитину першою стравою потрібно докласти неабияких зусиль. Але є один суп, який вони їдять залюбки – з фрикадельками.

Суп з фрикадельками – це не тільки смачна перша страва, а й корисна та поживна як для діток, так і для дорослих. Ми дібрали рецепт саме з курячими фрикадельками, адже це ніжне та дієтичне м'ясо багате на білки та потрібні мікроелементи для здорового розвитку дитини.

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Обов'язково додайте до страви орегано, а до бульйону – кріп. Вони перетворять звичну страву в оригінальну, з витонченим смаком та ароматом.

Рецепт супу з фрикадельками

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8

– 3 – 3,5 літри води;– 5 – 6 середніх картоплин;– 2 середні цибулі;– 1 велика або 2 середні моркви;– 4 зубчики часнику;– 400 грамів курячого фаршу;– 1 яйце;– сіль;– перець духмяний і чорний перець горошком;– чорний мелений перець;– олія– гілочка кропу– 2 лаврові листочки– орегано (за бажанням).

Приготування:

️Картоплю нарізаємо довільними шматочками. Нарізаємо 1 цибулю, три зубчики часнику та натираємо моркву на дрібній тертці.

Для фрикадельок: іншу половину моркви та зубчик часнику натираємо на дрібній тертці. Змішуємо в мисці: курячий фарш, яйце, моркву, натерту цибулю, і часник. Солимо і перчимо, додаємо трохи орегано. Сформуйте фрикадельки і викладіть на дощечки.

іншу половину моркви та зубчик часнику натираємо на дрібній тертці. Змішуємо в мисці: курячий фарш, яйце, моркву, натерту цибулю, і часник. Солимо і перчимо, додаємо трохи орегано. Сформуйте фрикадельки і викладіть на дощечки. ️Підсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією моркву і цибулю. ️В киплячу воду вкидаємо картоплю та солимо. Як картопля закипить додаємо фрикадельки і часник, перець духмяний і чорний горошком, 1 велику гілочку кропу, лаврові листочки.️ Варимо разом ще 15 хвилин. Вимикаємо вогонь і даємо супу настоятись 30 хвилин – 1 годину, так він стане ще смачніше.

Смачного!