Мінестроне – популярний овочевий суп родом з Італії. В залежності від сезонності змінюється і наповнення супу. Хоч можна завжди обрати заморожені овочі.

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Як правило, традиційний рецепт передбачає, що овочі ріжуться, варяться до готовності, а потім половина їх подрібнюється в блендері до пюре, котре потім додається назад в суп. Але можна і без цього.

Рецепт супу мінестроне

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 2 картоплини;

– 1 середня морква;

– 1 ріпчаста цибуля;

– невеликий кабачок;

– 2 стебла селери;

– 100 грамів бекону;

– 400 грамів томатів у власному соку;

– 150 – 200 грамів броколі;

– 50 грамів стручкової квасолі, або горошку;

– 100 грамів консервованої квасолі;

– 50 грамів дрібних макаронів;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– копчена мелена паприка;

– сир пармезан для подачі.

Приготування:

Замість води для супу можна використовувати готовий курячий або м'ясний бульйон.

Нарізаємо всі інгредієнти однаковими кубиками товщиною близько 5 міліметрів. Закладати овочі потрібно в певному порядку, бо кожні з них готуються по-різному.

Обсмажуємо в каструльці, об’ємом мінімум 4 літри. Спочатку цибулю, до неї через пару хвилин додаємо бекон, моркву та селеру. Якщо є, то добре додати трішки чебрецю.

Обсмажуємо на повільному вогні, нам не потрібна рум'яність. Далі картоплю. Ще трішки смажимо і слідом томати. Заливаємо все бульйоном, або водою. Додаємо часник, натертий дрібно.

Варимо все хвилин 10. Важливо, щоб картопля встигла зваритися, але не розвалилась. Слідом кидаємо кабачок. Ще 5 хвилин і інші овочі, а саме: заморожена броколі, заморожена стручкова квасоля, квасоля з банки. Солимо, перчимо і здобрюємо копченою паприкою. Додаємо відварені макарони.

Суп має бути густий, тому рідину балансуємо самі, але не забуваємо, що на наступний день він стане густіший і забере в себе частину рідини.

Подаємо до столу з сиром пармезан.

Смачного!

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