Зігріє взимку: рецепт супу мінестроне
26 січня 2023, 11:21Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Взимку особливо хочеться чогось ситного, гарячого. Цей рецепт супу саме той, що вам потрібно.
Мінестроне – популярний овочевий суп родом з Італії. В залежності від сезонності змінюється і наповнення супу. Хоч можна завжди обрати заморожені овочі.
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Як правило, традиційний рецепт передбачає, що овочі ріжуться, варяться до готовності, а потім половина їх подрібнюється в блендері до пюре, котре потім додається назад в суп. Але можна і без цього.
Рецепт супу мінестроне
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
– 2 картоплини;
– 1 середня морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– невеликий кабачок;
– 2 стебла селери;
– 100 грамів бекону;
– 400 грамів томатів у власному соку;
– 150 – 200 грамів броколі;
– 50 грамів стручкової квасолі, або горошку;
– 100 грамів консервованої квасолі;
– 50 грамів дрібних макаронів;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– копчена мелена паприка;
– сир пармезан для подачі.
Приготування:
- Замість води для супу можна використовувати готовий курячий або м'ясний бульйон.
- Нарізаємо всі інгредієнти однаковими кубиками товщиною близько 5 міліметрів. Закладати овочі потрібно в певному порядку, бо кожні з них готуються по-різному.
- Обсмажуємо в каструльці, об’ємом мінімум 4 літри. Спочатку цибулю, до неї через пару хвилин додаємо бекон, моркву та селеру. Якщо є, то добре додати трішки чебрецю.
- Обсмажуємо на повільному вогні, нам не потрібна рум'яність. Далі картоплю. Ще трішки смажимо і слідом томати. Заливаємо все бульйоном, або водою. Додаємо часник, натертий дрібно.
- Варимо все хвилин 10. Важливо, щоб картопля встигла зваритися, але не розвалилась. Слідом кидаємо кабачок. Ще 5 хвилин і інші овочі, а саме: заморожена броколі, заморожена стручкова квасоля, квасоля з банки. Солимо, перчимо і здобрюємо копченою паприкою. Додаємо відварені макарони.
- Суп має бути густий, тому рідину балансуємо самі, але не забуваємо, що на наступний день він стане густіший і забере в себе частину рідини.
- Подаємо до столу з сиром пармезан.
Смачного!
Рекомендації до супу мінестроне:
- смачно подавати з сиром пармезан чи страчателою (пармезан дасть пікантність, а страчатела – вершковість і ніжність);
- також смачно додавати ложку песто;
- овочі можна обрати будь-які сезонні, а саме: цукіні, маленьку кукурудзу, перець болгарський, горошок зелений, фенхель, шпинат, базилік, нут. Можна брати і частину заморожених.
- смачно буде, якщо додати прованських трав: чебрець, орегано.