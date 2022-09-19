Альтернатива японським ролам: готуємо суші торт з лососем без зайвих труднощів

Не вмієте крутити роли, а щоразу ходити в ресторан занадто дорого? У нас є чудова альтернатива традиційним японським ролам – суші торт.

Якщо у вас немає часу, навичок або бажання крутити роли – цей рецепт для вас. Суші торт з лососем смакує наче справжній рол Філадельфія, але готувати його в рази простіше та швидше.

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Вам потрібно підготувати всі інгредієнти для ролів, а потім тільки красиво викласти їх у форму. І все готово! Щодо начинок, їх можна змінювати: з лосося на крабові палички або тунець, а авокадо на огірок. Все залежить від ваших вподобань та смаків.

Рецепт суші торт а-ля Філадельфія

Час: до 2 годин

до 2 годин Порції: 4 – 6

– 150 грамів рису для суші;– 165 мілілітрів води.– 25 мл яблучного або рисового оцту;– 1 столова ложка цукру;– 1 чайна ложка солі.– 300 грамів слабосоленого лосося;– 300 грамів вершкового сиру;– 3 листи норі;– 100 грамів огірка;– 1 стиглий авокадо;– кунжут (для подачі).

Приготування:

Сирий рис ретельно промийте водою декілька разів, щоб вона була прозорою. Залийте його чистою водою та доведіть до кипіння. Відправте все на вогонь та варіть на 15 хвилин під кришкою. Вимкніть вогонь та дайте рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.

Додайте заправку та перемішайте. Наріжте в рис норі та знову перемішайте.

Слабосолоний лосось, огірок та авокадо наріжте середніми кубиками.

Форму вкрийте харчовою плівкою так, щоб краї звисали.

Далі викладіть шарами: лосось, вершковий сир, огірок, рис з норі, знову вершковий сир, лосось, авокадо та рис з норі.

Загорніть краї харчової плівки та приберіть у холодильник, як мінімум, на 30 хвилин.Важливо щільно втрамбовувати кожен шар, щоб потім при нарізанні торт не розсипався.

Смачного!