Коли є час та натхнення: готуємо тайський суп з курочки, смак якого підкорює усіх

Якщо звичні страви з курочки вже не смакують, як зазвичай, завжди варто пробувати нові рецепти. Тайський суп – один з експериментів, який увійде у ваше життя назавжди.

Рідкі страви є обов'язковим пунктом нашого раціону. Вони не навантажують травну систему, здатні здивувати різноманітними смаками та зігрівають у холодну погоду, що зараз буде особливо актуальним. Приготування тайського супу може стати цікавим процесом, який дозволить відірватися від повсякденності та спробувати нові смаки.

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Рецепт тайського супу з курочкою та кокосовим молоком

Час: 30 хвилин

Порцій: 4



Відпочиваємо від повсякденності / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

3 сантиметри кореня імбиру;

2 зубчики часнику;

1 маленький перець чилі ;

1 подвійна куряча грудка;

1 цибулина ;

2 літри курячого бульйон у;

300 мілілітрів кокосового молока;

1 червоний перець;

2 жмені тонкої рисової локшини;

200 грамів печериць;

100 грамів консервованої кукурудзи ;

1 столова ложка соєвого соусу;

1 столова ложка рибного соусу;

1 столова ложка кокосової олії;

свіжий коріандр .

Приготування:

Подрібнюємо чилі, імбир, часник та цибулю. Смажимо їх на кокосовій олії. Курку і перець нарізаємо тонкими смужками, а гриби – пластинками. Додаємо курку на пательню, трішки смажимо, додаємо перець, через кілька хвилин – гриби. Заливаємо все бульйоном, додаємо соуси та кокосове молоко. Варимо 15 хвилин. Варимо макарони та додаємо їх у бульйон. Наприкінці додаємо у суп кукурудзу, перед подачею скроплюємо соком лайма та додаємо коріандр.

Смачного!