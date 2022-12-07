Ідеальний десерт без випікання: рецепт тирамісу

Лагідна кремова консистенція, міцна кава, легкі нотки лікеру – смакота. Не дарма в перекладі цей десерт звучить "підійми мене до небес".

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За рецептом Валентини Саєнко, тирамісу вийде смачнішим ніж в більшості ресторанів, а можливо і найсмачнішим тирамісу в вашому житті!

Інгредієнти на форму 20х15 сантиметрів:

– 250 грамів сиру маскарпоне;

– 250 грамів вершків 33%;

– 3 яєчні жовтки;

– 150 грамів цукру + 2 столові ложки;

– 80 грамів амарето;

– 4 порції еспресо;

– 16 штук печива савоярді;

– какао.

Приготування:

Дуже смачно з ромом, калуа, бейлісом, амаретто, з хересом. Якщо не хочеться купувати пляшку заради десерту – придбайте невелику порцію в кафе.

У жовтки додаємо цукор (50 грамів) і на водяній бані починаємо збивати. Жовтки побіліють і маса стане трішки повітряною. Поки вона гаряча додаємо решту цукру і перемішуємо. Важливо, щоб цукор розійшовся.

Слідом додаємо маскарпоне і перемішуємо вінчиком до однорідності.

Окремо збиваємо вершки. Збиті вершки додаємо до яєчно-сирної маси. І в самому кінці додаємо ще 30 грамів алкоголю. Особливо буде смачно, якщо це лікер чи херес.

Збираємо десерт в формі: кожне печиво просочуємо в каві. Тримаємо декілька секунд, щоб воно стало м’яке, але не розвалилося. Викладаємо шар печива на дно. Зверху заливаємо половину крему і щедро посипаємо какао. І повторюємо савоярді в каві, крем.