"Очі цариці": рецепт десерту, який точно варто спробувати на свята
Джерело:przyslijprzepis
Десерти – неодмінний атрибут будь-якого святкування. Якщо обрати вдалий рецепт – ваш стіл буде просто неперевершеним.
Торт "Очі цариці" особливо красиво виглядає на святковому столі. Доведеться докласти трішки зусиль, але повірте – результат того точно вартий. Гармонія бісквіта, заварного крему, желе та шоколадної глазурі здатні вразити кожного.
Читайте також Як приготувати ідеальні курячі гомілки на Новий рік: особливий рецепт мегахрумкої страви
Рецепт торта "Очі цариці"
Час: 1 година 30 хвилин
Порцій: 8
Інгредієнти:
біле тісто:
– 6 яєчних білків;
– 1,5 склянки цукру;
– 1 склянка картопляного борошна;
– 1 столова ложка оцту;
– 1/3 склянки олії;
темне тісто:
– 6 жовтків;
– 2 яйця;
– 6 столових ложок цукру;
– 4 столові ложки пшеничного борошна;
– 1 столова ложка розпушувача;
– 2 столові ложки какао;
– 1/3 склянки олії;
заварний крем:
– 2 склянки молока крем-пудинг без цукру;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 ванільний цукор;
– 1 шматок м'якого вершкового масла додатково;
желе:
– 2 желе улюбленого смаку;
– 2 столові ложки цукру;
– пачка круглих бісквітних коржів;
– 1 чайна ложка кави;
– 0,5 склянки окропу;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 шоколадна глазур;
– 3 столові ложки подрібнених горіхів.
Приготування:
- Готуємо біле тісто. Збиваємо піну до міцної піни, додаємо решту інгредієнтів та акуратно перемішуємо.
- Готуємо темне тісто. Жовтки збиваємо з цукром до білого кольору. Додаємо борошно, змішане з розпушувачем, какао і олією. Всі інгредієнти необхідно змішати.
- Змащуємо деко маслом та застеляємо папером для випікання. На деко по черзі викладайте світле і темне тісто. Акуратно все перемішуємо виделкою. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин. Бісквіту даємо охолонути.
- Беремося за крем. Варимо у 2 склянках молока, додаємо цукор і ванільний цукор. Пудингову масу слід остудити. Потім змішати пудинг з м’яким маслом. Каву заварюємо в окропі, додаємо цукор, перемішуємо та даємо вистигнути.
- Готуємо желе.
- Корж розрізаємо на дві частини. Один бісквітний корж потрібно намазати половиною крему. Потім на бісквітні коржі викласти крем, злегка просочений кавою. Між бісквітами викладаємо застигле желе.
- Решту крему вилити на желе. Накриваємо торт іншим коржем.
- На звершення покриваємо торт глазур'ю і посипаємо горіхами. Ставимо у холодильник, щоб коржі добре просочилися.