"Очі цариці": рецепт десерту, який точно варто спробувати на свята

22 грудня 2023, 20:16
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Джерело:

przyslijprzepis

Десерти – неодмінний атрибут будь-якого святкування. Якщо обрати вдалий рецепт – ваш стіл буде просто неперевершеним.

Торт "Очі цариці" особливо красиво виглядає на святковому столі. Доведеться докласти трішки зусиль, але повірте – результат того точно вартий. Гармонія бісквіта, заварного крему, желе та шоколадної глазурі здатні вразити кожного.

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Рецепт торта "Очі цариці"

Час: 1 година 30 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти:

біле тісто:

6 яєчних білків;
– 1,5 склянки цукру;
– 1 склянка картопляного борошна;
– 1 столова ложка оцту;
– 1/3 склянки олії;

темне тісто:

– 6 жовтків;
2 яйця;
– 6 столових ложок цукру;
– 4 столові ложки пшеничного борошна;
– 1 столова ложка розпушувача;
– 2 столові ложки какао;
– 1/3 склянки олії;

заварний крем:

– 2 склянки молока крем-пудинг без цукру;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 ванільний цукор;
– 1 шматок м'якого вершкового масла додатково;

желе:

– 2 желе улюбленого смаку;
2 столові ложки цукру;

– пачка круглих бісквітних коржів;
1 чайна ложка кави;
– 0,5 склянки окропу;
1 чайна ложка цукру;
– 1 шоколадна глазур;
– 3 столові ложки подрібнених горіхів.

Приготування:

  1. Готуємо біле тісто. Збиваємо піну до міцної піни, додаємо решту інгредієнтів та акуратно перемішуємо.
  2. Готуємо темне тісто. Жовтки збиваємо з цукром до білого кольору. Додаємо борошно, змішане з розпушувачем, какао і олією. Всі інгредієнти необхідно змішати.
  3. Змащуємо деко маслом та застеляємо папером для випікання. На деко по черзі викладайте світле і темне тісто. Акуратно все перемішуємо виделкою. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин. Бісквіту даємо охолонути.
  4. Беремося за крем. Варимо у 2 склянках молока, додаємо цукор і ванільний цукор. Пудингову масу слід остудити. Потім змішати пудинг з м’яким маслом. Каву заварюємо в окропі, додаємо цукор, перемішуємо та даємо вистигнути.
  5. Готуємо желе.
  6. Корж розрізаємо на дві частини. Один бісквітний корж потрібно намазати половиною крему. Потім на бісквітні коржі викласти крем, злегка просочений кавою. Між бісквітами викладаємо застигле желе.
  7. Решту крему вилити на желе. Накриваємо торт іншим коржем.
  8. На звершення покриваємо торт глазур'ю і посипаємо горіхами. Ставимо у холодильник, щоб коржі добре просочилися.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська