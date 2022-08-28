Бюджетний варіант в'ялених помідорів на зиму

В'ялені помідори чудово поєднуються з різними інгредієнтами в закусках чи в других стравах. Щоб придбати баночку такого смаколика в магазині, вам потрібно викласти чималу суму, але ми знаємо, як ви можете зекономити. Нумо готувати їх вдома!

В'ялені томати вважають справжнім делікатесом та додають до страв виключно, щоб підкреслити та довершити ними загальну презентацію. Але, якщо розібратися, приготувати такий смаколик "не за всі гроші" можна вдома не докладаючи багато зусиль.

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Насамперед ми поділимося з вами варіантами, куди їх можна використати. Отже, в'ялені помідори можна додати на до сендвічів, брускет, до салатів, пасти або м'ясних страв.

Рецепт в'ялених томатів

Час: 4 – 8 годин

4 – 8 годин Порції: 1 – 2

– 1 кілограм томатів чері;– 6 зубчиків часнику;– оливкова олія;– італійські трави.

Приготування:

Попередньо помиті та просушені томати розріжте навпіл. За бажанням можна видалити насіння.

Вкрийте деко шаром пергаменту для випікання та викладіть на нього половинки томатів. Трішки посипте все сіллю та сухою сумішшю італійських трав.

Хаотично розкладіть грубі шматочки часнику та збризніть олією.

Розігрійте духовку до 80 градусів та відправте деко з томатами сушитися на 4 години. Час від часу відкривайте двері духовки, щоб виходила волога.

Час приготування вказаний відносний, адже все залежить від духовки та розмірів томатів. Головне не пересушити томати, вони повинні бути трішки вологими та еластичними, але не пересушеними та крихкими.

Готові томати викладіть у банки шарами: томати, спеції, часник, оливкова олія. Закрийте банку кришкою та залишіть її до повного охолодження.

Зберігайте такі томати у холодильнику. Смачного!