Хоч бери й продавай: рецепт ягідних капкейків за рецептом кондитерки

Якщо ви завжди мріяли приготувати вдома капкейки, але у вас не було перевіреного рецепта – у нас він є. Вони мають настільки презентабельний вигляд і відмінний смак, що їх можна продавати.

Капкейки – це пухкі тістечка з ніжним кремом. Зазвичай їх готують з кольоровими вершковими кремами та прикрашають свіжими ягодами.

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Таку випічку можна дарувати на різноманітні святкування у красиво запакованих коробках. Також вони з легкістю можуть замінити торт чи інші десерти на дні народженні. Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом капкейків, які точно сподобаються всім.

Рецепт тіста для ягідних капкейків

Час: 2 години

2 години Порції: 22 штуки

– 150 грамів яєць;– 240 грамів цукру– 180 грамів олії;– 210 мілілітрів молока– 380 грамів пшеничного борошна;– 15 грамів розпушувача для тіста;– 200 грамів чорниці (замороженої) або смородини, малини.

Приготування:

Змішайте пшеничне борошно з розпушувачем. Окремо збийте яйця з цукром.

Додайте масло та сухі інгредієнти і перемішайте. Влийте молоко і вимішайте до однорідної консистенції, додайте заморожену ягоду.

Заповніть паперові форми тістом на 2/3. Випікайте при 180 градусах (з обдувом) – 18 хвилин. ️Після того, як капкейки охолонули, зніміть паперові форми, зазвичай вони після випікання вже мають не дуже красивий вигляд, і поставте капкейк в красиву новеньку формочку).

Рецепт ягідного ганаша

– 260 грамів білого шоколаду (вміст какао-масла 32 – 34%);– 170 мілілітрів вершків (30 – 35% жирність), І частина;– 20 грамів сиропу глюкози або мед;– 50 грамів чорничного пюре (смородина, малина);– 250 мілілітрів вершків (30 – 35% жирність), II частина;– барвник водорозчинний.

Приготування:

Потрібно прогріти вершки (І частина) та сироп глюкози, до появи пару. Далі додати вершки до шоколаду. Перемішати, щоб шоколад розтопився.

Додайте гаряче ягідне пюре, перемішайте.



Ягідні капкейки / Фото Лізи Глінської

Влийте холодні вершки (II частина), збийте все блендером. Накрийте харчовою плівкою "в контакт". Відправте ганаш в холодильник на 12 годин.

Збийте в комбайні, або міксером, насадка "вінчик", до стійких піків.

Прикрасьте капкейки збитим ганашем, використовуючи для цього насадку "закрита зірочка", діаметром 8 міліметрів.

Додатково можна задекорувати все ягодами.

Смачного!