Хоч бери й продавай: рецепт ягідних капкейків за рецептом кондитерки

16 вересня 2022 , 15:43
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Якщо ви завжди мріяли приготувати вдома капкейки, але у вас не було перевіреного рецепта – у нас він є. Вони мають настільки презентабельний вигляд і відмінний смак, що їх можна продавати.

Капкейки – це пухкі тістечка з ніжним кремом. Зазвичай їх готують з кольоровими вершковими кремами та прикрашають свіжими ягодами.

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Таку випічку можна дарувати на різноманітні святкування у красиво запакованих коробках. Також вони з легкістю можуть замінити торт чи інші десерти на дні народженні. Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом капкейків, які точно сподобаються всім.

Рецепт тіста для ягідних капкейків

  • Час: 2 години
  • Порції: 22 штуки
Інгредієнти для капкейків:
 – 150 грамів яєць;
 – 240 грамів цукру
 – 180 грамів олії;
 – 210 мілілітрів молока
 – 380 грамів пшеничного борошна;
 – 15 грамів розпушувача для тіста;
 – 200 грамів чорниці (замороженої) або смородини, малини.

Приготування:

  • Змішайте пшеничне борошно з розпушувачем. Окремо збийте яйця з цукром.
  • Додайте масло та сухі інгредієнти і перемішайте. Влийте молоко і вимішайте до однорідної консистенції, додайте заморожену ягоду.
  • Заповніть паперові форми тістом на 2/3. Випікайте при 180 градусах (з обдувом) – 18 хвилин. ️Після того, як капкейки охолонули, зніміть паперові форми, зазвичай вони після випікання вже мають не дуже красивий вигляд, і поставте капкейк в красиву новеньку формочку).

Рецепт ягідного ганаша

Інгредієнти:
 – 260 грамів білого шоколаду (вміст какао-масла 32 – 34%);
 – 170 мілілітрів вершків (30 – 35% жирність), І частина;
 – 20 грамів сиропу глюкози або мед;
 – 50 грамів чорничного пюре (смородина, малина);
 – 250 мілілітрів вершків (30 – 35% жирність), II частина;
 – барвник водорозчинний.

Приготування:

  • Потрібно прогріти вершки (І частина) та сироп глюкози, до появи пару. Далі додати вершки до шоколаду. Перемішати, щоб шоколад розтопився.
  • Додайте гаряче ягідне пюре, перемішайте.


Ягідні капкейки / Фото Лізи Глінської

  • Влийте холодні вершки (II частина), збийте все блендером. Накрийте харчовою плівкою "в контакт". Відправте ганаш в холодильник на 12 годин.
  • Збийте в комбайні, або міксером, насадка "вінчик", до стійких піків.
  • Прикрасьте капкейки збитим ганашем, використовуючи для цього насадку "закрита зірочка", діаметром 8 міліметрів.
  • Додатково можна задекорувати все ягодами.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак