Рецепт, який приготує навіть дитина: знаменитий снікерс без духовки
Джерело:pysznosci
Торт “Снікерс” став улюбленцем мільйонів, без нього не можуть відбутися новорічно-різдвяні свята. Особливо приємно, коли час на його приготування скоротився до мінімуму.
Торт без випічки – це те, що всі так люблять. Його приготування надзвичайно просте: немає ризику, що щось згорить, не “виросте” чи забрудниться. Такі торти виглядають неймовірно ефектно завдяки смачним шарам кремів.
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Такий торт зникає за кілька хвилин і на тарілках залишаються лише крихти. Єдиним його недоліком є те, що потрібно чекати кілька годин, щоб ним насолодитися.
Рецепт торта снікерс без випікання
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 650 мілілітрів молока;
- 2 упаковки ванільного пудингу;
- 1/2 склянки цукрової пудри;
- 100 грам вершкового масла;
- 250 грам згущеного молока;
- 80 грам арахісу;
- 440 грам печива, змоченого в молоці;
- 100 грам шоколаду;
- 5 столових ложок вершків 30%.
Приготування:
- Налийте молоко в каструлю і розчиніть в ньому 2 пакети ванільного пудингу, згідно з інструкцією на упаковці.
- Додайте сюди цукрову пудру і масло, нарізане шматочками. Продовжуйте перемішувати, поки маса не стане однорідною. У нашій масі не повинно бути грудочок, тому намагайтеся робити це максимально акуратно.
- Також можна використовувати крем-пудинг. Пам’ятайте, що готові суміші для пудингу містять цукор, тому в нашому рецепті цукрову пудру додавайте поступово і стежте, щоб маса не була для вас надто солодкою.
- Для другої кремової маси з’єднайте у мисці масу згущеного молока і арахіс. Якщо хочете трохи урізноманітнити масу – додайте солоний арахіс. Він чудово поєднується із солодкістю маси.
- Коли пудингова маса та іриска готові, настав час зробити тісто.
- Застеліть деко або іншу форму папером для випікання. На дно викладіть змочене в молоці печиво так, щоб воно повністю покривало дно. Не замочуйте печиво в молоці занадто довго, щоб воно не розсипалося в руках.
- Покладіть частину пудингу на печиво, а потім згущене молоко з арахісом. Додайте ще один шар просоченого печива і повторюйте порядок, поки маса не закінчиться. Завершальним шаром має бути печиво.
- На водяній бані розчиніть 100 грам чорного шоколаду (одну плитку) і залийте ним останній шар печива. Зверху також можна прикрасити арахісом.
- Тепер настала черга найважчого завдання: чекати! Готове тісто поставити в холодильник і залишити на 4 години, краще на ніч.
Розріжте торт на порційні шматочки та подавайте гостям. Смачного!