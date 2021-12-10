Рецепт, який приготує навіть дитина: знаменитий снікерс без духовки

Торт “Снікерс” став улюбленцем мільйонів, без нього не можуть відбутися новорічно-різдвяні свята. Особливо приємно, коли час на його приготування скоротився до мінімуму.

Торт без випічки – це те, що всі так люблять. Його приготування надзвичайно просте: немає ризику, що щось згорить, не “виросте” чи забрудниться. Такі торти виглядають неймовірно ефектно завдяки смачним шарам кремів.

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Такий торт зникає за кілька хвилин і на тарілках залишаються лише крихти. Єдиним його недоліком є те, що потрібно чекати кілька годин, щоб ним насолодитися.

Рецепт торта снікерс без випікання

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Чудовий рецепт / Фото pexels

Інгредієнти:

650 мілілітрів молока;

2 упаковки ванільного пудингу;

1/2 склянки цукрової пудри;

100 грам вершкового масла;

250 грам згущеного молока;

80 грам арахісу;

440 грам печива, змоченого в молоці;

100 грам шоколаду;

5 столових ложок вершків 30%.

Приготування:

Налийте молоко в каструлю і розчиніть в ньому 2 пакети ванільного пудингу, згідно з інструкцією на упаковці. Додайте сюди цукрову пудру і масло, нарізане шматочками. Продовжуйте перемішувати, поки маса не стане однорідною. У нашій масі не повинно бути грудочок, тому намагайтеся робити це максимально акуратно. Також можна використовувати крем-пудинг. Пам’ятайте, що готові суміші для пудингу містять цукор, тому в нашому рецепті цукрову пудру додавайте поступово і стежте, щоб маса не була для вас надто солодкою. Для другої кремової маси з’єднайте у мисці масу згущеного молока і арахіс. Якщо хочете трохи урізноманітнити масу – додайте солоний арахіс. Він чудово поєднується із солодкістю маси. Коли пудингова маса та іриска готові, настав час зробити тісто. Застеліть деко або іншу форму папером для випікання. На дно викладіть змочене в молоці печиво так, щоб воно повністю покривало дно. Не замочуйте печиво в молоці занадто довго, щоб воно не розсипалося в руках. Покладіть частину пудингу на печиво, а потім згущене молоко з арахісом. Додайте ще один шар просоченого печива і повторюйте порядок, поки маса не закінчиться. Завершальним шаром має бути печиво. На водяній бані розчиніть 100 грам чорного шоколаду (одну плитку) і залийте ним останній шар печива. Зверху також можна прикрасити арахісом. Тепер настала черга найважчого завдання: чекати! Готове тісто поставити в холодильник і залишити на 4 години, краще на ніч.

Розріжте торт на порційні шматочки та подавайте гостям. Смачного!