Як оселедець під шубою: рецепт закуски на Старий Новий рік 2023

Як перетворити улюблений салат на оригінальну закуску? у нас є одна відмінна ідея до святкового столу.

Важко уявити традиційний святковий стіл без салату шуба, особливо коли ваша родина обожнює оселедець. Але ця страва вже така звична, що хочеться чогось нового не втрачаючи при цьому смак.

Читайте також Зіркові гості та відомі бренд-шефи: хто став першим учасником нового кулінарного кастинг-шоу

Спробуйте трішки проекспериментувати та приготувати її по-новому. Картоплю запекти у мікрохвильовці, або в духовці, буряк замаринувати, а оселедець залишити шматочком.

Рецепт закуски з оселедця

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 8 штук

– 4 картоплі;– 2 буряки;– 200 грамів оселедця;– 50 – 60 грамів майонезу;– червона та зелена цибулі;– 2 зубчики часнику;– сіль– чорний мелений перець.

Приготування:

Миємо картоплю, буряк та відправляємо їх в окремих пакетах до мікрохвильовки на максимальну потужність (10 хвилин, для буряка потрібно 20 хвилин).

Охолоджуємо овочі та розрізаємо навпіл картоплю, буряк натираємо на тертці. Присмачуємо все сіллю та чорним меленим перцем.

На половинки картоплі викладаємо суміш з буряку, майонезу, подрібненої зелені та вичавленого часнику.

Нарізаємо цибулю пір'ям, викладаємо зверху разом з оселедцем.

Смачного!