Готуємо з Ектором: осінній обід із запеченого гарбуза та нуту

Щоб приготувати особливий обід, обов'язково спробуйте рецепт від українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво.

Сезонний гарбуз у поєднанні із нутом – це нереальна смакота. Ектор Хіменес-Браво детально розписав рецепт страви та поділився нею з читачами. Якщо у вас нема гарбузів, мерщій на ринок до бабусь, забирати найгарніші.

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Оскільки рецепт залежить від вашого гарбуза, тому пропорції страви на око. Але якщо ви хочете, щоб страва була ситною, оберіть гарбуз Батернат.

Рецепт запеченого гарбуза з нутом

Час: 1 – 2 години

1 – 2 години Порції: 2

– гарбуз Батернат;– 2 грами копченої меленої паприки;– 2 грами хмелі-сунелі;– 2 грами меленого коріандру;– 1 грам чорного перцю;– сіль;– 15 мілілітрів оливкової олії.– 10 грамів оливкової олії;– 10 грамів часнику;– ті ж спеції на 1 граму;– 200 грамів нуту;– 100 мілілітрів коров'ячих вершків 15%;– 10 грамів лимонного фрешу.– рукола;– авокадо;– насіння гарбуза.

Приготування:

Ретельно вимийте гарбуз, розріжте його навпіл та змастіть серединки оливковою олією.

Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів.

Спеції для гарбуза розімніть у ступі та посипте ними м'якоть овоча. Відправте все в духовку до приготування гарбуза (близько години).

На оливковій олії обсмажте подрібнений часник, додайте спецій. Консервований нут додайте до часнику та влийте вершки.

Тушкуйте все на середньому вогні 5 – 10 хвилин.

Дістаньте гарбуз з духовки, м'якоть трішки розімніть виделкою та викладіть зверху начинку з нуту.

Прикрасьте все руколою, нарізаний авокадо та полийте соком лимона. Посипте страву насінням гарбуза та подавайте до столу.

Смачного!