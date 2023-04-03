Оригінальні вареники з червоного тіста – рецепт з сиром і вишнями
3 квітня 2023, 14:35Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Як справжні українці, ми обожнюємо вареники з картоплею, рясно политі сметаною та шкварками. Але чи пробували ви готувати їх з вишнями та сиром?
Український шеф-кухар та експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський, поділився з читачами рецептом унікальних вареників з сиром, червоним тістом на соку вишні.
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Кулінар натякнув, що така страва з українською історією та душею, вмить створить святковий настрій не тільки дітям, а й дорослим.
Рецепт червоних вареників з сиром та вишнями
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Наливаємо у сотейник отриманий сік з вишень, додаємо цукор, вершкове масло і доводимо до кипіння. Висипаємо 100 грамів борошна та швидко замішуємо деревʼяною лопаткою суміш. Знімаємо з вогню сотейник.
- Тісто виймаємо з сотейника, даємо трохи охолонути і замішуємо залишені 75 грамів борошна.
- Накриваємо все харчовою плівкою і даємо охолонути 20 – 30 хвилин.
- Далі тісто досить тоненько розкачуємо скалкою. Металевою формою або склянкою 7 сантиметрів у діаметрі вирізаємо кола. На низ викладаємо начинку, попередньо перетертий з цукром і жовтком кисломолочний сир.
- Загортаємо у варенички, а потім відварюємо 3 хвилини у підсоленій воді.
- Окремо на сковорідці розігріваємо вишню, що залишилась, додаємо цукор і шматочок масла. Прогріваємо готові вареники з двох сторін, щоб повернувся колір.
- Подаємо страву до столу зі сметаною.
Смачного!