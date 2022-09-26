Простіше не буває: рецепт звичайного домашнього хліба в духовці
26 вересня 2022 , 18:03Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Жоден магазинний хліб не зрівняється з домашнім. Щоб ви щоразу могли тішити рідних домашньою здобою, ми дібрали перевірений рецепт.
Звичайний хліб можна випекти вдома з простих і доступних інгредієнтів: сухого молока, дріжджів, води, борошна. Все, що вам потрібно – прямокутна форма, може бути для кексів, розміром 23х13х6,6 сантиметрів.
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Якщо такої немає, не буда! Домашній хліб можна пекти і в круглій формі, і в формі чи двох меншого діаметру. Все залежить від того, що є в наявності.
Рецепт домашнього хліба
- Час: 3 години
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 1 столова ложка сухого молока;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 чайні ложки цукру;
– 1 чайна ложка сухих дріжджів;
– 280 мілілітрів теплої води;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- ️Змішуємо всі сухі інгредієнти, пшеничне борошно просіюємо через дрібне сито. Якщо немає сухого молока – візьміть 100 мілілітрів молока та 180 мілілітрів води.
- ️Додаємо воду, олію, замішуємо тісто.
- ️Змащуємо миску олією, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо тісто підходити в теплому місці на 1 годину.
- Форму для випікання змащуємо олією, на дно можна застелити пергамент для випікання.
- ️Тісто обминаємо, розкатуємо в прямокутник, скручуємо в рулет і викладаємо в форму. Накриваємо рушником чи плівкою і залишаємо підійти на 30 хвилин в теплому місці.
- ️Випікаємо при 180 градусах на нижньому рівні духовки 40 хвилин.
- ️Після випікання, вийміть хліб з форми, накрийте рушником і залиште вистигати на решітці.
Смачного!