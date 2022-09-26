Простіше не буває: рецепт звичайного домашнього хліба в духовці

26 вересня 2022 , 18:03
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Жоден магазинний хліб не зрівняється з домашнім. Щоб ви щоразу могли тішити рідних домашньою здобою, ми дібрали перевірений рецепт.

Звичайний хліб можна випекти вдома з простих і доступних інгредієнтів: сухого молока, дріжджів, води, борошна. Все, що вам потрібно – прямокутна форма, може бути для кексів, розміром 23х13х6,6 сантиметрів.

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Якщо такої немає, не буда! Домашній хліб можна пекти і в круглій формі, і в формі чи двох меншого діаметру. Все залежить від того, що є в наявності.

Рецепт домашнього хліба

  • Час: 3 години
Інгредієнти:
 – 500 грамів пшеничного борошна;
 – 1 столова ложка сухого молока;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 3 чайні ложки цукру;
 – 1 чайна ложка сухих дріжджів;
 – 280 мілілітрів теплої води;
 – 2 столові ложки олії.

Приготування:

  • ️Змішуємо всі сухі інгредієнти, пшеничне борошно просіюємо через дрібне сито. Якщо немає сухого молока – візьміть 100 мілілітрів молока та 180 мілілітрів води.
  • ️Додаємо воду, олію, замішуємо тісто.
  • ️Змащуємо миску олією, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо тісто підходити в теплому місці на 1 годину.
  • Форму для випікання змащуємо олією, на дно можна застелити пергамент для випікання.
  • ️Тісто обминаємо, розкатуємо в прямокутник, скручуємо в рулет і викладаємо в форму. Накриваємо рушником чи плівкою і залишаємо підійти на 30 хвилин в теплому місці.
  • ️Випікаємо при 180 градусах на нижньому рівні духовки 40 хвилин.
  • ️Після випікання, вийміть хліб з форми, накрийте рушником і залиште вистигати на решітці.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак