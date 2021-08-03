Смачні десерти, для яких не потрібна духовка: "Бите скло", панакота й тирамісу
3 серпня 2021 , 16:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Улітку так хочеться посмакувати прохолодним десертом, що не потребує довгого приготування й використання духовки. Пропонуємо вам три рецепти смачних десертів, для яких духовка зовсім не потрібна.
Торт "Бите скло"
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- Час: 4 години
- Порції: 4 – 6
Торт / Фото Смачно юа
– 1 великий апельсин;
– 1 великий стиглий банан;
– 4 ст. л. желатину;
– 4 желе різних кольорів;
– 200 г цукрової пудри;
– 2 упаковки сметани.
Приготування:
- Залийте теплою водою желатин, залишіть його на 10 хвилин, щоб він набух.
- Для приготування галяретки чітко дотримуйте інструкції та пропорцій води на етикетці. Адже в кожного виробника вони різняться. Перелийте різнокольорові желе по мисках та дайте їм загуснути в холодильнику.
- Готові галяретки наріжте гострим ножем на кубики та викладіть в глибоку миску.
- Фрукти наріжте невеликими шматочками та додайте до галяретки.
- Сметану та цукор збийте міксером до повного розчинення, залийте сумішшю галяретку та додайте набухлий желатин.
- Ретельно вимішайте всі інгредієнти, залийте масою деко для торта в роз’ємній формі.
- Відправте торт в холодильник на ніч.
- Готовий торт наріжте шматочками та подавайте до столу.
Смачного!
Панакота з ягодами
- Час: 4 – 6 годин
- Порції: 4 – 6
Панакота / Фото Чудо кухар
– 18 – 20 г желатину;
– 200 г свіжих ягід;
– 1 лимон;
– 100 мл молока;
– 80 г цукру;
– 400 мл жирних вершків 30 – 33%;
– ванільний цукор або стручок ванілі.
Приготування:
- Залийте теплою водою желатин, залишіть його на 10 хвилин, щоб він набух.
- Обережно розріжте стручки ванілі на дві половини та лезом ножа вийміть серединку. Використані стручки ванілі не викидайте, на них ми будемо варити молочну заготовку.
- Вичавіть сік з лимона та зріжте цедру.
- 300 мілілітрів вершків з’єднайте з цедрою та соком лимона. Додайте молоко, цукор, стручки ванілі та зернята – варіть на слабкому вогні 15 хвилин. Стручки ванілі витягніть, а цедру процідіть.
- Набухлий желатин додайте до молочної суміші, помішуйте до повного його розчинення.
- Охолодіть каструлю з молочним кремом при кімнатній температурі.
- Вершки, що залишилися збийте міксером в стійку масу та обережно з’єднайте її з молочним охолодженим кремом.
- Розлийте крем по формах та відправте в холодильник охолоджуватися.
- Викладіть панакоту на тарілки та задекоруйте дрібно нарізаними ягодами.
Смачного!
Тирамісу
- Час: 4 години
- Порції: 4 – 6
Тирамісу класичний / Фото Гастроном
– 40 г меленої кави;
– 50 мл лікеру амарето;
– 1 пачка печива савоярді;
– 100 г цукрової пудри;
– 200 мл вершків жирністю 30 – 33%;
– 500 г сиру маскарпоне;
– какао-порошок.
Приготування:
- Заваріть міцну каву та охолодіть.
- У глибокій мисці збийте вершки з цукровою пудрою до м'яких піків. Невеликими порціями додавайте до вершків сир та обережно вимішайте масу.
- З’єднайте охолоджену каву з лікером та занурюйте у суміш печиво, щоб воно не встигло розм'якнути.
- На дно форми викладіть шар крему, далі печиво. На шар печива викладіть шар крему, далі знову печиво.
- Крем, що залишився рівномірно розподіліть по поверхні десерту.
- Посипте готовий десерт какао та відправте в холодильник охолоджуватись на кілька годин.
Смачного!