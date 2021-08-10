Печиво на кожен день: рецепти кураб'є, тюїль, червоний оксамит, горіхові пальчики та з кунжутом

Не знаєте, що приготувати на солодкий стіл? Ми підготували для вас підбірку смачного та оригінального печива за рецептами талановитої кондитерки та переможниці "Мастер Шеф" 2 сезону – Лізи Глінської.

Рецепт печива "Кураб'є"

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Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 20 – 25 штук



Печиво "Кураб'є" / Фото зі сторінки кондитерки

– 200 г вершкового масла;– 100 г цукрової пудри;– 60 г білка;– цедра одного лимона;– 300 г пшеничного борошна;– сіль на ваш смак;– 100 – 150 г повидла (яблучного, сливового)

Приготування:

У чаші міксера збийте вершкове масло так, щоб воно посвітлішало. Додайте до нього цукрову пудру та знову збийте до однорідної маси. Яєчний білок прогрійте в мікрохвильовці протягом 10 – 15 секунд та додайте да маси – перебийте міксером. Додайте борошно, цедру лимона та сіль і знову перебийте тісто на слабких обертах до однорідної маси. Готове тісто перекладіть в кондитерський мішок з насадкою "Відкрита зірка" та відсадіть печиво на силіконовий коврик або на деко вкрите пергаментом. Змочіть палець у воді та сформуйте виїмку в центрі печива. Повидло для печива перекладіть в кондитерський мішок та відсадіть в центр виробу. Відправте печиво випікатися в прогріту до 175 градусів духовку на 18 – 20 хвилин. Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт печива "Тюїль"

Час: 9 – 10 годин

9 – 10 годин Порції: 20 – 30 штук



Печиво "Тюїль" / Фото зі сторінки кондитерки

– 120 г цукрової пудри;– 120 г білка;– 90 г борошна;– 80 г вершкового масла;– цедра апельсина;– 50 г мигдалевих пластівців.

Приготування:

Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовці або на водяній бані. З'єднайте цедру апельсина з маслом та перемішайте. Додайте яєчний білок та знову перемішайте суміш. Всипте борошно, цукрову пудру та вимішайте тісто. Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відправте його в холодильник 8 – 10 годин. Відсадіть тісто на деко вкрите пергаментом або на силіконовий коврик. Діаметр печива повинен бути 3 сантиметри. Розрівняйте заготовку на печиво ложкою так, щоб воно було тонким та в діаметрі близько 6 сантиметрів. Посипте печиво мигдальними пластівцями та відправте випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 6 – 8 хвилин. Гаряче печиво вигніть за допомогою скалки, щоб форма нагадувала пелюстки. Охолодіть печиво та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт печива "Червоний оксамит"

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 10 – 12 штук



Печиво "Червоний оксамит" / Фото зі сторінки кондитерки

– 200 г борошна;– 150 г цукрової пудри;– 10 г какао;– 6 г розпушувача;– водорозчинний гелевий барвник червоного кольору;– 100 г яєць;– 50 г вершкового масла.– 100 г крем-сиру;– 10 г цукрової пудри.– 50 г цукрової пудри;– рослинна олія.

Приготування:

Розігрійте духовку до 170 градусів з конвекцією. З'єднайте частину білка з барвником, перемішайте. Влийте решту яєць та перемішайте. Додайте до яєчної маси розтоплене вершкове масло, цукрову пудру та перемішайте. Всипте до маси борошно та какао, перемішайте в однорідну масу. Окремо змішайте крем-сир та цукрову пудру. Змочіть руки в рослинні олії. Розділіть тісто на шматочки розміром з волоський горіх. У серединку кожного печива викладіть начинку та закрийте рештою тіста. Обваляйте печиво в цукровій пудрі та викладіть на деко. Випікайте печиво протягом 10 – 13 хвилин. Готове печиво подавайте до столу охолодженим. Смачного!

Рецепт кунжутного печива

Час: 40 – 50 хвилин

40 – 50 хвилин Порції: 16 штук



Кунжутне печиво / Фото зі сторінки кондитерки

– 50 г яєць;– 80 г вершкового масла;– 200 г обсмаженого кунжуту;– 6 г розпушувача;– 100 г борошна;– 1 г солі;– 60 г цукатів або сухофруктів на ваш смак.

Приготування:

Змішайте в мисці яйця та розтоплене вершкове масло. Додайте цукор до яєчної маси та перемішайте вінчиком. В окремій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та сіль. З'єднайте сухі інгредієнти з обсмаженим кунжутом та перемішайте. До яєчної суміші додайте сухі інгредієнти, вимішайте тісто для печива та додайте сухофрукти або цукати. За допомогою ложки сформуйте печиво діаметром 5 сантиметрів та викладіть їх на достатній відстані один від одного на деко. Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин. Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

Горіхове печиво "Пальчики"

Час: 2 години

2 години Порції: 20 штук



Печиво "Пальчики" / Фото зі сторінки кондитерки

– 250 г борошна;– 100 г вершкового масла;– 100 г сметани;– 3 г харчової соди;– дрібка солі.– 150 г обсмажених волоських горіхів;– 120 г коричневого цукру;– 50 г вершкового масла;– 10 г цукрової пудри.

Приготування: