Пісний борщ – надзвичайно смачна страва на щодень та свята.

SmachnoNews підготував для вас декілька рецептів овочевого пісного борщу з грибами, квасолею та "вушками". Традиційно в Укpaїні піcний гpибний бopщ готують на Святвечір. Ароматний, червоний борщ сподобається усім.

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Борщ з грибами

Інгредієнти:

– 150 г грибів;

– 200 г буряка;

– 50 моркви;

– 100 г картоплі;

– 150 г капусти білоголової;

– 50 г томатної пасти;

– 1 ч.л. оцту;

– 20 г петрушки;

– рослинна олія;

– сіль, перець, лавровий лист.

Ретельно помийте овочі, очистіть від шкірки, картоплю наріжте кубиками, буряк, моркву, цибулю – соломкою. На розігрітій пательні на рослинній олії, викладіть цибулю та моркву, обсмажте 5 хвилин до золотої скоринки. Ретельно помийте гpиби, відваріть в окропі 10 хвилин. У каструлю з окропом, додайте картоплю, сіль, перець за смаком. На розігрітій пательні тушкуйте буряк 10 хвилин, додайте оцет, томатну пасту, сіль, перець за смаком. У каструлю з картоплею, додайте обсмажену цибулю, моркву, гриби, тушкований буряк, капусту. Додайте сіль, перець, декілька листочків лаврового листя. Варіть 15 хвилин, доведіть до кипіння. Зніміть готовий борщ з вoгню і залиште на 5-10 xвилин.

Гриби печериці до пісного борщу

Борщ з квасолею

Інгредієнти:

– 150 г квасолі;

– 200 г буряка;

– 50 моркви;

– 150 г грибів;

– 100 г картоплі;

– 150 г капусти білоголової;

– 50 г томатної пасти;

– 1 ч.л. оцту;

– 20 г петрушки;

– рослинна олія;

– сіль, перець, лавровий лист.

Ретельно помийте овочі, очистіть від шкірки, картоплю наріжте кубиками, буряк, моркву, цибулю – соломкою. Ретельно помийте квасолю та залийте холодною водою, залиште на пару годин. Ідеальний варіант – залиште на ніч. Залийте квасолю водою, поставте на вогонь, доведіть до кипіння. На розігрітій пательні на рослинній олії, викладіть цибулю та моркву, обсмажте 5 хвилин до золотої скоринки. У каструлю з окропом додайте квасолю, картоплю, сіль, перець за смаком. Варіть на малому вогні. На розігрітій пательні тушкуйте буряк 10 хвилин, додайте оцет, томатну пасту, сіль, перець за смаком. Помийте та очистіть капусту, наріжте тонкою соломкою. У каструлю зі стравою, додайте обсмажену цибулю, моркву, тушкований буряк, капусту. Додайте сіль, перець, декілька листочків лаврового листя. Варіть 15 хвилин, доведіть до кипіння. Зніміть готовий борщ з вoгню і залиште на 5-10 xвилин.

Буряк для борщу

Борщ з "вушками"

Інгредієнти:

– 200 г буряка;

– 50 г моркви;

– 100 г картоплі;

– 150 г капусти білоголової;

– 50 г томатної пасти;

– 20 г петрушки;

– сіль, перець, лавровий лист.

Інгредієнти для "вушок":

– 50 г грибів;

– 70 г борошна;

– олія для смаження;

– 2 ст.л. сухарів;

– сіль, перець.