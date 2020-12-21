Рецепти пісного борщу: з грибами, квасолею, з вушками
Пісний борщ – надзвичайно смачна страва на щодень та свята.
SmachnoNews підготував для вас декілька рецептів овочевого пісного борщу з грибами, квасолею та "вушками". Традиційно в Укpaїні піcний гpибний бopщ готують на Святвечір. Ароматний, червоний борщ сподобається усім.
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Борщ з грибами
- Ретельно помийте овочі, очистіть від шкірки, картоплю наріжте кубиками, буряк, моркву, цибулю – соломкою.
- На розігрітій пательні на рослинній олії, викладіть цибулю та моркву, обсмажте 5 хвилин до золотої скоринки.
- Ретельно помийте гpиби, відваріть в окропі 10 хвилин.
- У каструлю з окропом, додайте картоплю, сіль, перець за смаком.
- На розігрітій пательні тушкуйте буряк 10 хвилин, додайте оцет, томатну пасту, сіль, перець за смаком.
- У каструлю з картоплею, додайте обсмажену цибулю, моркву, гриби, тушкований буряк, капусту. Додайте сіль, перець, декілька листочків лаврового листя. Варіть 15 хвилин, доведіть до кипіння. Зніміть готовий борщ з вoгню і залиште на 5-10 xвилин.
Гриби печериці до пісного борщу
Борщ з квасолею
- Ретельно помийте овочі, очистіть від шкірки, картоплю наріжте кубиками, буряк, моркву, цибулю – соломкою.
- Ретельно помийте квасолю та залийте холодною водою, залиште на пару годин. Ідеальний варіант – залиште на ніч.
- Залийте квасолю водою, поставте на вогонь, доведіть до кипіння.
- На розігрітій пательні на рослинній олії, викладіть цибулю та моркву, обсмажте 5 хвилин до золотої скоринки.
- У каструлю з окропом додайте квасолю, картоплю, сіль, перець за смаком. Варіть на малому вогні.
- На розігрітій пательні тушкуйте буряк 10 хвилин, додайте оцет, томатну пасту, сіль, перець за смаком.
- Помийте та очистіть капусту, наріжте тонкою соломкою.
- У каструлю зі стравою, додайте обсмажену цибулю, моркву, тушкований буряк, капусту. Додайте сіль, перець, декілька листочків лаврового листя. Варіть 15 хвилин, доведіть до кипіння. Зніміть готовий борщ з вoгню і залиште на 5-10 xвилин.
Буряк для борщу
Борщ з "вушками"
- Ретельно помийте овочі, очистіть від шкірки, картоплю наріжте кубиками, буряк, моркву, цибулю – соломкою.
- Ретельно помийте гриби та відваріть в окропі 10 хвилин.
- Готуємо тісто. 70 г борошна пропустіть через сито, додайте одну склянку води, ретельно змішайте тісто. Для начинки на пательні обсмажте на рослинній олії цибулю. У тарілці змішайте відварні гриби, цибулю, сухарі, додайте сіль, перець, перемішайте до однорідної маси. Зліпіть кружальця з тіста, викладіть начинку та сформуйте "вушка".
- На розігрітій пательні на рослинній олії, викладіть цибулю та моркву, обсмажте 5 хвилин до золотої скоринки.
- У каструлю з окропом додайте картоплю, сіль, перець за смаком. Варіть на малому вогні.
- На розігрітій пательні тушкуйте буряк 10 хвилин, додайте оцет, томатну пасту, сіль, перець за смаком.
- Помийте та очистіть капусту, наріжте тонкою соломкою.
- У каструлю зі стравою, додайте обсмажену цибулю, моркву, тушкований буряк, капусту. Додайте сіль, перець, декілька листочків лаврового листя. Варіть 15 хвилин, доведіть до кипіння. Зніміть готовий борщ з вoгню і залиште на 5-10 xвилин.
- У каструлі з окропом, відваріть "вушка".
- Подавайте борщ гарячим, разом з "вушками". Смачного!
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