Постный борщ – очень вкусное блюдо на каждый день и праздники.

SmachnoNews подготовил для вас несколько рецептов овощного постного борща с грибами, фасолью и "ушками". Традиционно в Укpaине постный гpибной бopщ готовят в Сочельник. Ароматный, красный борщ понравится всем.

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Борщ з грибами

Ингредиенты:

- 150 г грибов;

- 200 г свеклы;

- 50 моркови;

- 100 г картофеля;

- 150 г капусты белокочанной;

- 50 г томатной пасты;

- 1 ч.л. уксуса;

- 20 г петрушки;

- растительное масло;

- соль, перец, лавровый лист.

Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры, картофель нарежьте кубиками, свеклу, морковь, лук – соломкой. На разогретой сковороде на растительном масле, выложите лук и морковь, обжарьте 5 минут до золотой корочки. Тщательно помойте гpибы, отварите в кипятке 10 минут. В кастрюлю с кипятком, добавьте картофель, добавьте соль, перец по вкусу. На разогретой сковороде потушите свеклу 10 минут, добавьте уксус, томатную пасту, соль, перец по вкусу. В кастрюлю с картофелем, добавьте обжаренный лук, морковь, грибы, тушеную свеклу, капусту. Добавьте соль, перец, несколько листочков лаврового листа. Варите 15 минут, доведите до кипения. Снимите готовый борщ с вoгню и оставьте на 5-10 минут.

Грибы шампиньоны для постного борща

Борщ с фасолью

Ингредиенты:

- 150 г фасоли;

- 200 г свеклы;

- 50 г моркови;

- 100 г картофеля;

- 150 г капусты белокочанной;

- 50 г томатной пасты;

- 1 ч.л. уксуса;

- 20 г петрушки;

- растительное масло;

- соль, перец, лавровый лист.

Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры, картофель нарежьте кубиками, свеклу, морковь, лук – соломкой. Тщательно помойте фасоль и залейте холодной водой, оставьте на пару часов. Идеальный вариант - оставьте на ночь. Залейте фасоль водой и поставьте на огонь, доведите до кипения. На разогретой сковороде на растительном масле, выложите лук и морковь, обжарьте 5 минут до золотой корочки. В кастрюлю с кипятком добавьте фасоль, картофель, добавьте соль, перец по вкусу. Варите на медленном огне. На разогретой сковороде протушите свеклу 10 минут, добавьте уксус, томатную пасту, соль, перец по вкусу. Помойте и очистите капусту, нарежьте тонкой соломкой. В кастрюлю с блюдом, добавьте обжаренный лук, морковь, тушеную свеклу, капусту. Добавьте соль, перец, несколько листочков лаврового листа. Варите 15 минут, доведите до кипения. Снимите готовый борщ с огня и оставьте на 5-10 минут.

Свекла для борща

Борщ с "ушками"

Ингредиенты:

- 200 г свеклы;

- 50 г моркови;

- 100 г картофеля;

- 150 г капусты белокочанной;

- 50 г томатной пасты;

- 20 г петрушки;

- соль, перец, лавровый лист.

Ингредиенты для "ушек":

- 50 г грибов;

- 70 г муки;

- масло для жарки;

- 2 ст.л. сухарей;

- соль, перец.