Рецепты постного борща: с грибами, фасолью, с ушками
Постный борщ – очень вкусное блюдо на каждый день и праздники.
SmachnoNews подготовил для вас несколько рецептов овощного постного борща с грибами, фасолью и "ушками". Традиционно в Укpaине постный гpибной бopщ готовят в Сочельник. Ароматный, красный борщ понравится всем.
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Борщ з грибами
- Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры, картофель нарежьте кубиками, свеклу, морковь, лук – соломкой.
- На разогретой сковороде на растительном масле, выложите лук и морковь, обжарьте 5 минут до золотой корочки.
- Тщательно помойте гpибы, отварите в кипятке 10 минут.
- В кастрюлю с кипятком, добавьте картофель, добавьте соль, перец по вкусу.
- На разогретой сковороде потушите свеклу 10 минут, добавьте уксус, томатную пасту, соль, перец по вкусу.
- В кастрюлю с картофелем, добавьте обжаренный лук, морковь, грибы, тушеную свеклу, капусту. Добавьте соль, перец, несколько листочков лаврового листа. Варите 15 минут, доведите до кипения. Снимите готовый борщ с вoгню и оставьте на 5-10 минут.
Грибы шампиньоны для постного борща
Борщ с фасолью
- Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры, картофель нарежьте кубиками, свеклу, морковь, лук – соломкой.
- Тщательно помойте фасоль и залейте холодной водой, оставьте на пару часов. Идеальный вариант - оставьте на ночь.
- Залейте фасоль водой и поставьте на огонь, доведите до кипения.
- На разогретой сковороде на растительном масле, выложите лук и морковь, обжарьте 5 минут до золотой корочки.
- В кастрюлю с кипятком добавьте фасоль, картофель, добавьте соль, перец по вкусу. Варите на медленном огне.
- На разогретой сковороде протушите свеклу 10 минут, добавьте уксус, томатную пасту, соль, перец по вкусу.
- Помойте и очистите капусту, нарежьте тонкой соломкой.
- В кастрюлю с блюдом, добавьте обжаренный лук, морковь, тушеную свеклу, капусту. Добавьте соль, перец, несколько листочков лаврового листа. Варите 15 минут, доведите до кипения. Снимите готовый борщ с огня и оставьте на 5-10 минут.
Свекла для борща
Борщ с "ушками"
- Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры, картофель нарежьте кубиками, свеклу, морковь, лук – соломкой.
- Тщательно помойте грибы и отварите в кипятке 10 минут.
- Готовим тесто. 70 г муки пропустите через сито, добавьте один стакан воды, тщательно смешайте тесто. Для начинки на сковороде обжарьте на растительном масле лук. В тарелке смешайте отварные грибы, лук, сухари, добавьте соль, перец, перемешайте до однородной массы. Слепите кружочки из теста, выложите начинку и сформируйте "ушки".
- На разогретой сковороде на растительном масле, выложите лук и морковь, обжарьте 5 минут до золотой корочки.
- В кастрюлю с кипятком добавьте картофель, соль, перец по вкусу. Варите на медленном огне.
- На разогретой сковороде протушите свеклу 10 минут, добавьте уксус, томатную пасту, соль, перец по вкусу.
- Помойте и очистите капусту, нарежьте тонкой соломкой.
- В кастрюлю с картофелем, добавьте обжаренный лук, морковь, тушеную свеклу, капусту. Добавьте соль, перец, несколько листочков лаврового листа. Варите 15 минут, доведите до кипения. Снимите готовый борщ с огня и оставьте на 5-10 минут.
- В кастрюле с кипятком, отварите "ушки".
- Подавайте борщ горячим, вместе с "ушками". Приятного аппетита!
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