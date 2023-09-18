Не лише аджика і лечо: що приготувати з помідорів на зиму
18 вересня 2023, 12:45Читать новость на русском
Перепробували багато різних рецептів з помідорів і все не те? У нас є чудові два варіанти на зиму, які точно стану улюбленими закусками до столу.
24 канал підготував два рецепти смачних заготовок на зиму, які ви з легкістю можете приготувати вдома. В'ялені помідори відмінно підійдуть до салатів, на бутерброди чи до сирної закуски, а зелені мариновані помідори – до м'яса чи овочевого гарніру.
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В'ялені помідори
- Час: 4 – 8 годин
- Порції: 1 – 2
– 1 кілограм помідорів чері;
– 6 зубчиків часнику;
– оливкова олія;
– італійські трави.
Приготування:
- Попередньо помиті та просушені помідори розріжте навпіл. За бажанням можна видалити насіння.
- Вкрийте деко шаром пергаменту для випікання та викладіть на нього половинки помідорів. Трішки посипте все сіллю та сухою сумішшю італійських трав.
- Хаотично розкладіть грубі шматочки часнику та збризніть олією.
- Розігрійте духовку до 80 градусів та відправте деко з помідорами сушитися на 4 години. Час від часу відкривайте двері духовки, щоб виходила волога.
- Час приготування вказаний відносний, адже все залежить від духовки та розмірів помідорів. Головне не пересушити їх, вони повинні бути трішки вологими та еластичними, але не пересушеними та крихкими.
- Готові помідори викладіть у банки шарами: томати, спеції, часник, оливкова олія. Закрийте банку кришкою та залишіть її до повного охолодження.
Зелені помідори з морквою
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2 – 3
– зелені помідори;
– морква;
– часник;
– перець чилі;
– 1 л води;
– 1 столова ложка. солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка оцту;
– чорний перець горошком;
– гвоздика;
– духмяний перець;
– коріандр;
– лавровий лист.
Приготування:
- Ретельно помийте помідори, зробіть надріз по центру, але не до кінця.
- Моркву наріжте кільцями, а часник пластинками.
- У кожен помідор вставте моркву та часник.
- Перекладіть помідори в стерилізовані банки. В кожну банку додайте гострий перець.
- Для маринаду доведіть до кипіння в каструлі спеції, оцет, воду та залийте ним помідори.
- Стерилізуйте банки 15 хвилин та закрийте кришками.
- Переверніть їх, накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі.
- Мариновані помідори готові.
Смачного!