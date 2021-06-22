Від солоних до солодких: рецепти сирників для всієї родини на будь-який смак

Сирники – страва з домашнього сиру з додаванням родзинок, банану, кураги або просто з цукром. Окрім солодких сирників їх також готують соленими: з кропом або паприкою. Ми підготували для вас рецепти смачних сирників на будь-який смак.
Солені сирники
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- Час: 35 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 255 ккал
Сирники з кропом / Фото Рудь
– 500 г домашнього сиру;
– 2 яйця;
– 2 ст. л манної крупи;
– 2 ст. л пшеничного борошна;
– 1 ч. л солі;
– 30 г кропу;
– олія для смаження.
- У глибокій мисці з'єднайте яйця та сіль. Ретельно збийте масу вінчиком або виделкою до однорідного стану.
- Додайте до яєчної маси сир та перемішайте.
- Додайте до сиру борошно, манку та добре перемішайте масу.
- Свіжий кріп наріжте дрібно ножем та з'єднайте з сирною масою. Перемішайте до однорідної консистенції.
- Поставте сковорідку з олією на вогонь та розігрійте.
- Сформуйте з сирної маси кульки, трішки приплюсніть їх та обсмажте на олії.
- Готові сирники подавайте до столу зі сметаною. Смачного!
Солодкі сирники з родзинками
- Час: 30 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 280 ккал
Домашні сирники / Фото Смачно
– 500 г домашнього сиру;
– 1 ст. л ванільного цукру;
– родзинки на ваш смак;
– 5 ст. л борошна;
– олія для обсмажування;
– 200 г цукру;
– 2 яйця;
– дрібка солі.
- У глибоку миску викладіть домашній сир та добре його розімніть виделкою. Додайте до сиру сіль та цукор, добре вимішайте.
- Вибийте яйця та ще раз перемішайте до однорідної маси.
- До сирної маси додайте просіяне борошно. Якщо у вас дуже жирний сир, то борошна може знадобитися більше. Тісто має бути досить густим, щоб сирники тримали форму.
- Запарте родзинки водою, залишіть на 5 хвилин настоятися та зцідіть рідину. З'єднайте родзинки з тістом на сирники.
- Додайте ванільний цукор та ще раз ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковорідку, додайте олію та обсмажуйте на ній сирники з обох боків до золотистої скоринки.
- Викладіть готові сирники на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Солодкі сирники можна подавати з варенням, сметаною, цукровою пудрою або фруктами.
Сирники з бананом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 180 ккал
Сирники з бананом / Фото Точка нет
– 300 г домашнього сиру;
– 1 банан;
– ванільний цукор;
– 4 ст. л борошна;
– кокосова олія для обсмажування.
- Викладіть домашній сир у миску та добре розімніть виделкою або перебийте ручним блендером.
- Банан натріть на грубій терці та додайте до домашнього сиру, ретельно вимішайте масу.
- Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- До готової сирної маси додайте просіяне борошно та ваніль. Ще раз ретельно вимішайте.
- Присипте дошку борошном та сформуйте невеликі кульки з сиру. Притисніть їх рукою, щоб утворилась класична плоска форма сирника. Посипте сирники борошном з обох сторін.
- Розігрійте сковорідку та додайте кокосової олії. На розігрітій сковорідці смажте сирники з обох сторін до золотистої скоринки 4 – 5 хвилини.
- Готові сирники подавайте зі столу зі сметаною або варенням. Смачного!
Сирники без пшеничного борошна
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
- Калорійність на 100 грамів: 213 ккал
Солодкі сирники / Фото Файні рецепти
– 370 г домашнього сиру;
– 1 яйце;
– 3 ч. л цукру;
– 1 ч. л ванільного цукру;
– 3 ст. л манки.
Для панірування:
– 4 ст. л рисового борошна;
– 2 ст. л крохмалю.
- Розімніть домашній сир виделкою або перебийте блендером до однорідної маси без грудочок.
- Додайте до сиру яйце та цукор – перемішайте.
- Висипте до сирної маси манку та ванільний цукор, перемішайте тісто на сирники та залишіть відпочити на 15 хвилин.
- Для панірування змішайте рисове борошно та крохмаль. Якщо у вас не має рисового борошна – використайте манку, панірувальні сухарі, або взагалі відмовтеся від неї.
- Викладіть сирну масу на суміш борошна та крохмалю. Обваляйте в ній сир формуючи ковбаску.
- Наріжте ковбаску з сиру на рівні шматочки та сформуйте сирники.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній сирники з обох сторін до готовності.
- Подавайте сирники до столу гарячими. Смачного!
Сирники в духовці
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
- Калорійність на 100 грамів: 230 ккал
Сирники в духовці / Фото Букви
– 400 г домашнього сиру;
– 1 ч. л ванільного цукру;
– 1 ст. л крохмалю;
– 100 г родзинок;
– 70 г волоських горіхів;
– 100 г борошна;
– 2 яйця.
- Обсмажте горіхи на сухій сковорідці та ще гарячими подрібніть ножем.
- Перебийте сир в блендері до однорідної маси, щоб не було грудочок.
- Збийте міксером яйця з цукром та ванільним цукром, додайте до сирної маси. Всипте до сиру горіхи та родзинки – ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Додайте до тіста крохмаль та борошно ще раз перемішайте.
- Деко, в якому ви будете випікати сирники, застеліть пергаментом та викладіть сформовані сирні кульки. Кожну кульку притискаємо зверху, тим самим надаючи сирникам звичної плоскої форми.
- Зверніть увагу, що сирники борошном ми не вже не посипаємо.
- Випікайте сирники в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин. Смачного!