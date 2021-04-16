Три рецепти сирної паски від Лізи Глінської: з родзинками, карамеллю та горіхами і ягодами

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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Настав час готуватися до Великодня та обирати, які страви ви будете подавати до святкового столу. Кондитерка Ліза Глінська пропонує вам приготувати сирну паску без випічки за її рецептом, а начинку до страви обирайте на ваш смак.

Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася із читачами трьома рецептами сирної паски без випікання, яку ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Сирна пасочка не тільки доповнить святковий стіл на Великдень, а й стане відмінним десертом для малечі. Сирна паска швидка у приготуванні й смакує з різними начинками. Кондитерка підготувала три види начинки для сирної паски: з ваніллю та родзинками, ягодами та в'яленою вишнею і карамеллю та горішками.

Ліза Глінська пропонує вам обрати ту, котра вам більше смакує, або ж приготувати всі три.

Рецепт сирної паски з ваніллю та родзинками

Інгредієнти:
– 1 кг домашнього сиру;
– 160 г жовтків (8 шт.);
– 300 г сметани;
– 160 г цукру;
– 200 г вершкового масла;
– ванільний цукор на ваш смак.
Для начинки:
– 100 г світлих родзинок;
– 100 г апельсинових цукатів.
  1. Ретельно помийте родзинки у теплій воді, просушіть на паперовому рушнику.
  2. Домашній сир перетріть через сито, щоб не було грудочок і маса була однорідною.
  3. Додайте до сиру жовтки, сметану, цукор та розтоплене вершкове масло.
  4. Перебийте масу блендером до однорідної консистенції. Перекладіть в каструлю.
  5. Доведіть сирну масу до парування на середньому вогні при постійному помішуванні, але не доводьте до кипіння.
  6. Охолодіть сирну масу, додайте родзинки та цукати й перемішайте.
  7. Накрийте сирну масу шаром харчової плівки та відправте в холодильник на кілька годин.
  8. Форму для сирної паски переверніть догори дном в миску, викладіть на неї змочену водою марлю.
  9. Дістаньте сирну масу з холодильника, перемішайте та викладіть у форму.
  10. Загорніть все марлею, втрамбуйте та покладіть зверху щось важке.
  11. Відправте форму з паскою в холодильник на добу. Обережно злийте сироватку, переверніть форму та зніміть її, а потім марлю.
  12. Задекоруйте сирну паску цукатами та подавайте до столу. Смачного!

Зберігайте таку пасочку не більше 72 годин.

Сирна паска з карамеллю та волоськими горішками

Інгредієнти:
– 1 кг домашнього сиру;
– 160 г жовтків;
– 300 г сметани;
– 200 г вареного згущеного молока;
– 200 г вершкового масла;
– 50 – 70 г цукру.
Для начинки:
– 150 г волоських горіхів.
  1. Волоські горіхи викладіть на деко з пергаментом та обсмажте в духовці протягом 10 – 12 хвилин при температурі 170 градусів. Охолодіть горіхи та почистіть від шкірки.
  2. Домашній сир перетріть через сито, щоб не було грудочок і маса була однорідною.
  3. Додайте до сиру жовтки, сметану, цукор, згущене молоко та розтоплене вершкове масло.
  4. Перебийте масу блендером з ножами до однорідної консистенції. Перекладіть в каструлю.
  5. Доведіть сирну масу до парування на середньому вогні при постійному помішуванні, але не доводьте до кипіння.
  6. Перекладіть сирну масу в миску, додайте горішки та накрийте шаром харчової плівки в контакт. Відправте сирну масу в холодильник на кілька годин.
  7. Дістаньте сирну масу з холодильника, перемішайте та викладіть у форму.
  8. Загорніть все марлею, втрамбуйте та покладіть зверху щось важке.
  9. Відправте форму з паскою в холодильник на добу. Обережно злийте сироватку, переверніть форму та зніміть її, а потім марлю.
  10. Задекоруйте сирну паску волоськими горіхами та подавайте до столу. Смачного!

Зберігайте таку пасочку не більше 72 годин.

Сирна паска Глінської / інстаграм Лізи Глінської

Сирна паска з ягодами та в'яленою вишнею

Інгредієнти:
– 1 кг домашнього сиру;
– 200 г сметани;
– 200 г цукру;
– 200 г ягідного пюре;
– 200 г вершкового масла;
– 200 г яєць.
Для начинки:
– 150 г в'яленої вишні.
  1. Домашній сир перетріть через сито, щоб не було грудочок і маса була однорідною.
  2. Додайте до сиру яйця, сметану та розтоплене вершкове масло.
  3. Перебийте масу блендером з ножами до однорідної консистенції.
  4. Додайте цукор до ягідного пюре, перекладіть його в невелику каструлю та проваріть кілька хвилин.
  5. Трішки охолодіть пюре та з'єднайте його з сирною масою.
  6. Перекладіть в каструлю.
  7. Доведіть сирну масу до парування на середньому вогні при постійному помішуванні, але не доводьте до кипіння.
  8. Перекладіть сирну масу в миску, додайте вишню та накрийте шаром харчової плівки в контакт. Відправте сирну масу в холодильник на кілька годин.
  9. Дістаньте сирну масу з холодильника, перемішайте та викладіть у форму.
  10. Загорніть все марлею, втрамбуйте та покладіть зверху щось важке.
  11. Відправте форму з паскою в холодильник на добу. Обережно злийте сироватку, переверніть форму та зніміть її, а потім марлю.
  12. Задекоруйте сирну паску в'яленою вишнею та подавайте до столу. Смачного!

Зберігайте таку пасочку не більше 72 годин.

Рецепт сирної паски без випікання – відео: