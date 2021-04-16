Три рецепти сирної паски від Лізи Глінської: з родзинками, карамеллю та горіхами і ягодами

Настав час готуватися до Великодня та обирати, які страви ви будете подавати до святкового столу. Кондитерка Ліза Глінська пропонує вам приготувати сирну паску без випічки за її рецептом, а начинку до страви обирайте на ваш смак.

Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася із читачами трьома рецептами сирної паски без випікання, яку ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Сирна пасочка не тільки доповнить святковий стіл на Великдень, а й стане відмінним десертом для малечі. Сирна паска швидка у приготуванні й смакує з різними начинками. Кондитерка підготувала три види начинки для сирної паски: з ваніллю та родзинками, ягодами та в'яленою вишнею і карамеллю та горішками.

Ліза Глінська пропонує вам обрати ту, котра вам більше смакує, або ж приготувати всі три.

Рецепт сирної паски з ваніллю та родзинками

Ретельно помийте родзинки у теплій воді, просушіть на паперовому рушнику. Домашній сир перетріть через сито, щоб не було грудочок і маса була однорідною. Додайте до сиру жовтки, сметану, цукор та розтоплене вершкове масло. Перебийте масу блендером до однорідної консистенції. Перекладіть в каструлю. Доведіть сирну масу до парування на середньому вогні при постійному помішуванні, але не доводьте до кипіння. Охолодіть сирну масу, додайте родзинки та цукати й перемішайте. Накрийте сирну масу шаром харчової плівки та відправте в холодильник на кілька годин. Форму для сирної паски переверніть догори дном в миску, викладіть на неї змочену водою марлю. Дістаньте сирну масу з холодильника, перемішайте та викладіть у форму. Загорніть все марлею, втрамбуйте та покладіть зверху щось важке. Відправте форму з паскою в холодильник на добу. Обережно злийте сироватку, переверніть форму та зніміть її, а потім марлю. Задекоруйте сирну паску цукатами та подавайте до столу. Смачного!

– 1 кг домашнього сиру;– 160 г жовтків (8 шт.);– 300 г сметани;– 160 г цукру;– 200 г вершкового масла;– ванільний цукор на ваш смак.– 100 г світлих родзинок;– 100 г апельсинових цукатів.

Зберігайте таку пасочку не більше 72 годин.

Сирна паска з карамеллю та волоськими горішками

Волоські горіхи викладіть на деко з пергаментом та обсмажте в духовці протягом 10 – 12 хвилин при температурі 170 градусів. Охолодіть горіхи та почистіть від шкірки. Домашній сир перетріть через сито, щоб не було грудочок і маса була однорідною. Додайте до сиру жовтки, сметану, цукор, згущене молоко та розтоплене вершкове масло. Перебийте масу блендером з ножами до однорідної консистенції. Перекладіть в каструлю. Доведіть сирну масу до парування на середньому вогні при постійному помішуванні, але не доводьте до кипіння. Перекладіть сирну масу в миску, додайте горішки та накрийте шаром харчової плівки в контакт. Відправте сирну масу в холодильник на кілька годин. Дістаньте сирну масу з холодильника, перемішайте та викладіть у форму. Загорніть все марлею, втрамбуйте та покладіть зверху щось важке. Відправте форму з паскою в холодильник на добу. Обережно злийте сироватку, переверніть форму та зніміть її, а потім марлю. Задекоруйте сирну паску волоськими горіхами та подавайте до столу. Смачного!

– 1 кг домашнього сиру;– 160 г жовтків;– 300 г сметани;– 200 г вареного згущеного молока;– 200 г вершкового масла;– 50 – 70 г цукру.– 150 г волоських горіхів.

Зберігайте таку пасочку не більше 72 годин.

Сирна паска Глінської / інстаграм Лізи Глінської

Сирна паска з ягодами та в'яленою вишнею

Домашній сир перетріть через сито, щоб не було грудочок і маса була однорідною. Додайте до сиру яйця, сметану та розтоплене вершкове масло. Перебийте масу блендером з ножами до однорідної консистенції. Додайте цукор до ягідного пюре, перекладіть його в невелику каструлю та проваріть кілька хвилин. Трішки охолодіть пюре та з'єднайте його з сирною масою. Перекладіть в каструлю. Доведіть сирну масу до парування на середньому вогні при постійному помішуванні, але не доводьте до кипіння. Перекладіть сирну масу в миску, додайте вишню та накрийте шаром харчової плівки в контакт. Відправте сирну масу в холодильник на кілька годин. Дістаньте сирну масу з холодильника, перемішайте та викладіть у форму. Загорніть все марлею, втрамбуйте та покладіть зверху щось важке. Відправте форму з паскою в холодильник на добу. Обережно злийте сироватку, переверніть форму та зніміть її, а потім марлю. Задекоруйте сирну паску в'яленою вишнею та подавайте до столу. Смачного!

– 1 кг домашнього сиру;– 200 г сметани;– 200 г цукру;– 200 г ягідного пюре;– 200 г вершкового масла;– 200 г яєць.– 150 г в'яленої вишні.

Зберігайте таку пасочку не більше 72 годин.

Рецепт сирної паски без випікання – відео: