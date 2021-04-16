Три рецепти сирної паски від Лізи Глінської: з родзинками, карамеллю та горіхами і ягодами

Настав час готуватися до Великодня та обирати, які страви ви будете подавати до святкового столу. Кондитерка Ліза Глінська пропонує вам приготувати сирну паску без випічки за її рецептом, а начинку до страви обирайте на ваш смак.
Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася із читачами трьома рецептами сирної паски без випікання, яку ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Сирна пасочка не тільки доповнить святковий стіл на Великдень, а й стане відмінним десертом для малечі. Сирна паска швидка у приготуванні й смакує з різними начинками. Кондитерка підготувала три види начинки для сирної паски: з ваніллю та родзинками, ягодами та в'яленою вишнею і карамеллю та горішками.
Ліза Глінська пропонує вам обрати ту, котра вам більше смакує, або ж приготувати всі три.
Рецепт сирної паски з ваніллю та родзинками
Інгредієнти:
– 1 кг домашнього сиру;
– 160 г жовтків (8 шт.);
– 300 г сметани;
– 160 г цукру;
– 200 г вершкового масла;
– ванільний цукор на ваш смак.
Для начинки:
– 100 г світлих родзинок;
– 100 г апельсинових цукатів.
- Ретельно помийте родзинки у теплій воді, просушіть на паперовому рушнику.
- Домашній сир перетріть через сито, щоб не було грудочок і маса була однорідною.
- Додайте до сиру жовтки, сметану, цукор та розтоплене вершкове масло.
- Перебийте масу блендером до однорідної консистенції. Перекладіть в каструлю.
- Доведіть сирну масу до парування на середньому вогні при постійному помішуванні, але не доводьте до кипіння.
- Охолодіть сирну масу, додайте родзинки та цукати й перемішайте.
- Накрийте сирну масу шаром харчової плівки та відправте в холодильник на кілька годин.
- Форму для сирної паски переверніть догори дном в миску, викладіть на неї змочену водою марлю.
- Дістаньте сирну масу з холодильника, перемішайте та викладіть у форму.
- Загорніть все марлею, втрамбуйте та покладіть зверху щось важке.
- Відправте форму з паскою в холодильник на добу. Обережно злийте сироватку, переверніть форму та зніміть її, а потім марлю.
- Задекоруйте сирну паску цукатами та подавайте до столу. Смачного!
Зберігайте таку пасочку не більше 72 годин.
Сирна паска з карамеллю та волоськими горішками
Інгредієнти:
– 1 кг домашнього сиру;
– 160 г жовтків;
– 300 г сметани;
– 200 г вареного згущеного молока;
– 200 г вершкового масла;
– 50 – 70 г цукру.
Для начинки:
– 150 г волоських горіхів.
- Волоські горіхи викладіть на деко з пергаментом та обсмажте в духовці протягом 10 – 12 хвилин при температурі 170 градусів. Охолодіть горіхи та почистіть від шкірки.
- Домашній сир перетріть через сито, щоб не було грудочок і маса була однорідною.
- Додайте до сиру жовтки, сметану, цукор, згущене молоко та розтоплене вершкове масло.
- Перебийте масу блендером з ножами до однорідної консистенції. Перекладіть в каструлю.
- Доведіть сирну масу до парування на середньому вогні при постійному помішуванні, але не доводьте до кипіння.
- Перекладіть сирну масу в миску, додайте горішки та накрийте шаром харчової плівки в контакт. Відправте сирну масу в холодильник на кілька годин.
- Дістаньте сирну масу з холодильника, перемішайте та викладіть у форму.
- Загорніть все марлею, втрамбуйте та покладіть зверху щось важке.
- Відправте форму з паскою в холодильник на добу. Обережно злийте сироватку, переверніть форму та зніміть її, а потім марлю.
- Задекоруйте сирну паску волоськими горіхами та подавайте до столу. Смачного!
Зберігайте таку пасочку не більше 72 годин.
Сирна паска Глінської / інстаграм Лізи Глінської
Сирна паска з ягодами та в'яленою вишнею
Інгредієнти:
– 1 кг домашнього сиру;
– 200 г сметани;
– 200 г цукру;
– 200 г ягідного пюре;
– 200 г вершкового масла;
– 200 г яєць.
Для начинки:
– 150 г в'яленої вишні.
- Домашній сир перетріть через сито, щоб не було грудочок і маса була однорідною.
- Додайте до сиру яйця, сметану та розтоплене вершкове масло.
- Перебийте масу блендером з ножами до однорідної консистенції.
- Додайте цукор до ягідного пюре, перекладіть його в невелику каструлю та проваріть кілька хвилин.
- Трішки охолодіть пюре та з'єднайте його з сирною масою.
- Перекладіть в каструлю.
- Доведіть сирну масу до парування на середньому вогні при постійному помішуванні, але не доводьте до кипіння.
- Перекладіть сирну масу в миску, додайте вишню та накрийте шаром харчової плівки в контакт. Відправте сирну масу в холодильник на кілька годин.
- Дістаньте сирну масу з холодильника, перемішайте та викладіть у форму.
- Загорніть все марлею, втрамбуйте та покладіть зверху щось важке.
- Відправте форму з паскою в холодильник на добу. Обережно злийте сироватку, переверніть форму та зніміть її, а потім марлю.
- Задекоруйте сирну паску в'яленою вишнею та подавайте до столу. Смачного!
Зберігайте таку пасочку не більше 72 годин.
Рецепт сирної паски без випікання – відео: