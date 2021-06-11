Три найсмачніші соуси для пасти – томатний, білий, Песто: рецепти від Тані Литвинової

Бажаєте вишукану вечерю по-італійськи? Здивуйте свої рідних – приготуйте пасту з вишуканими соусами. Тетяна Литвинова поділилась трьома рецептами, які ідеально доповнять страву.
Тетяна Литвинова розповідає як приготувати соуси для пасти. Ніжний томатний соус з томатами чері, білий соус з цибулею та вином та ароматний соус зі свіжого базиліку.
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Обирайте пасту тільки твердих сортів пшениці. Не треба її промивати водою.
Як приготувати томатний соус
- Час: 20 хвилин
- Порції: 6 – 8
– 200 грамів паста Пенне;
– 120 грамів сиру Фета;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 15- 20 шт. томатів чері;
– 3 гілочки базиліку;
– гілочки чебрецю.
- Помийте томати, розріжте навпіл, викладіть у форму для запікання.
- Сир наріжте кубиками, додайте у томати.
- Далі – додайте чебрець, збризніть усі інгредієнти оливковою олією. Відправте у духовку запікатись протягом десяти хвилин.
- Поставте на вогонь каструлю з водою, доведіть до кипіння. Викладіть пасту, додайте оливкову олію, перемішайте, варіть протягом 8 – 9 хвилин до готовності. Зцідіть воду.
- Дістаньте з духовки соус, викладіть пасту, перемішайте. Викладіть на тарілку.
Як приготувати білий соус
- Час: 20 хвилин
- Порції: 6 – 8
– 200 грамів пасти Фузіллі;
– 100 грамів цибулі (шалот);
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 30 грамів вершкового масла 82%;
– 50 мілілітрів білого вина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 гілочки чебрецю;
– 3- грамів сиру Пармезан;
– сіль
- Цибулю, часник почистіть, подрібніть ножем.
- В окропі відваріть пасту, зцідіть воду.
- На розігріту пательню з оливковою олією викладіть цибулю, обсмажте кілька хвилин.
- Далі – додайте чебрець, вино. Додайте вершкове масло, натріть сир, перемішайте.
- Готову пасту викладіть на пательню у соус, перемішайте.
Як приготувати соус Песто
- Час: 12 хвилин
- Порції: 6 – 8
– 200 грамів базиліку (тільки листя);
– 1 зубчик часнику;
– 45 мілілітрів оливкова олія;
– 40 грамів кедрових горіхів;
– 50 грамів сиру Пармезан;
– сіль.
- Базилік ретельно помийте, викладіть у сушку.
- Часник почистіть.
- Сир натріть на тертці.
- Викладіть у блендер базилік, часник, додайте оливкову олію, тертий сир, сіль, подрібніть протягом 5 хвилин до однорідної консистенції.
– 200 грамів спагеті;
– 1 столова ложка соусу Песто.
- В окропі відваріть спагеті.
- Зцідіть воду, додайте соус, перемішайте. Викладіть на тарілку. Смачного!
Три найсмачніші соуси для пасти – томатний, білий, соус Песто: рецепти від Тані Литвинової у відео: