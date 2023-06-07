Смачно та недорого: соковиті ідеї приготування картоплі на грилі – візьміть з собою на пікнік
7 червня 2023, 21:30Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Гриль-сезон у самому розпалі. Картопля може стати чудовим доповненням до соковитого м'яса на вогні.
Запечена картопля на грилі – це смачна страва за невеликі гроші. Смачно приготувати її та апетитно подати до столу зможе навіть початківець.
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Рецепт картоплі з беконом
- Час: 1 година
- Порцій: 3
– 12 картоплин;
– 8 скибочок копченого бекону;
– 2 середні цибулини;
– чебрець до смаку;
– перець до смаку;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Сиру картоплю наріжте кружальцями, бекон і цибулю кубиками.
- Перемішайте в мисці, посипте спеціями за бажанням і відставте на кілька годин.
- Потім викладіть на алюмінієву фольгу порції за бажанням (вони не повинні бути дуже великими, тому що вони довго запікаються), загорніть і виставте на решітку.
- Випікайте приблизно 20 хвилин.
Рецепт картоплі з сиром
- Час: 1 година
- Порцій: 2
– 8 середніх картоплин;
– 3 столові ложки олії;
– 2 пучка шніт-цибулі;
– 250 грамів сиру;
– 3 столові ложки грецького йогурту;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.
Приготування:
- Картоплю почистіть, обсушіть, кілька разів наколіть виделкою, розріжте навпіл і складіть дві половинки разом.
- Загорніть в алюмінієву фольгу та обсмажте на грилі до м’якості.
- Зелену цибулю подрібніть, з’єднайте з сиром і йогуртом, посолити і поперчити.
- Після запікання розгорніть фольгу, розкладіть картоплю і на гарячі половинки викладіть сир.