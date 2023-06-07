Смачно та недорого: соковиті ідеї приготування картоплі на грилі – візьміть з собою на пікнік

Гриль-сезон у самому розпалі. Картопля може стати чудовим доповненням до соковитого м'яса на вогні.

Запечена картопля на грилі – це смачна страва за невеликі гроші. Смачно приготувати її та апетитно подати до столу зможе навіть початківець.

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Рецепт картоплі з беконом

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3

– 12 картоплин;– 8 скибочок копченого бекону;– 2 середні цибулини;– чебрець до смаку;– перець до смаку;– сіль до смаку.

Приготування:

Сиру картоплю наріжте кружальцями, бекон і цибулю кубиками.

Перемішайте в мисці, посипте спеціями за бажанням і відставте на кілька годин.

Потім викладіть на алюмінієву фольгу порції за бажанням (вони не повинні бути дуже великими, тому що вони довго запікаються), загорніть і виставте на решітку.

Випікайте приблизно 20 хвилин.

Рецепт картоплі з сиром

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

– 8 середніх картоплин;– 3 столові ложки олії;– 2 пучка шніт-цибулі;– 250 грамів сиру;– 3 столові ложки грецького йогурту;– сіль до смаку;– перець до смаку.

Приготування: