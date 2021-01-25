Супи з курочкою – надзвичайно смачні та зігріваючі, а особливий акцент на їхнє споживання потрібно зробити саме взимку. Вони не лише легко засвоюються, а й збагачують організм таким корисним білком та зміцнюють ваш імунітет.

Недарма курячий бульйон вважають першими домашніми ліками та незмінним помічником при застуді або слабкості. Smachno News пропонує вам рецепти найсмачніших супів із курочкою на будь-який смак. Читайте також Як приготувати соковиті котлети з курячого фаршу: лайфхаки та рецепти Рецепт поживного курячого бульйону Курячий бульйон / foodnetwork.com Інгредієнти:

– 2 шт. курячих ніжок ТМ "Наша Ряба";

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 50 г стручкового гороху;

– 50 г качана кукурудзи;

– 20 г кропу та 20 г петрушки;

– 20 г цибулі порею;

– 1 лимон;

– 1 яєчний жовток;

– 50 г броколі;

– сіль та перець на ваш смак. Зваріть бульйон з курки, цибулі та моркви. Ретельно помийте овочі, дрібно наріжте зелень: кріп, петрушку, молоду цибулю. Стручковий горошок наріжте тоненькими смужками, а кукурудзу – кільцями. Броколі попередньо замочіть у соленій воді, щоб позбутись бруду. Розділіть броколі на суцвіття, вичавіть сік з лимона. З готового бульйону вийміть овочі, а м’ясо охолодіть та відділіть від кісточки. Наріжте м’ясо соломкою. Додайте підготовані овочі у киплячий бульйон та варіть до готовності близько 5-8 хвилин. З’єднайте бульйон з м’ясом, зеленню та соком лимона. При подачі до столу в кожну тарілку вибийте яєчний жовток та залийте зверху бульйоном. Смачного. Рецепт ліонського цибулевого супу з куркою Ліонський суп із курочкою / ryaba.ua Інгредієнти:

– 4 шт. курячих гомілок ТМ "Наша Ряба";

– пучок прянощів (1 лавровий лист, гілочка чебрецю, селера, петрушка і шавлія);

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;

– 1 л води;

– 4 шт. ріпчастої цибулі;

– 1 ст. л солі;

– 30 г вершкового масла;

– 4 шт. грінок з багета;

– 100 г твердого сиру;

– петрушка для декору страви. Відваріть курочку та приготуйте з неї запашний бульйон з додаванням запашних прянощів. Почистіть ріпчасту цибулю від лушпиння та наріжте тоненькими кільцями. Обсмажте цибулю на вершковому маслі до золотистої скоринки та додайте соду – перемішайте та смажте ще 5-10 хвилин. Перебийте цибулеву засмажку в блендері до однорідної маси та перетріть через дрібне сито. Додайте цибулеву масу до бульйону, перемішайте та розлийте по термостійких тарілках. На кожну грінку з багета натріть сир, викладіть їх в тарілки та відправте запікатись в духовці при температурі 220 градусів на 10-15 хвилин. Задекоруйте готову страву зеленню та подавайте до столу. Смачного! Рецепт золотого консоме з курячих крилець Консоме з крилець / ryaba.ua Інгредієнти:

– 500 г курячих крилець ТМ "Наша Ряба";

– 150 г сухих вершків;

– 2 л води;

– сіль, перець на ваш смак;

– 2 шт. варених курячих яєць;

– 120 г вареної локшини;

– 1 гілочка кропу. Ретельно помийте курячі крила водою, запаніруйте їх в сухих вершках та відправте запікатись в духовку на 15-25 хвилин при 170 градусах. Готові крила викладіть в каструлю, залийте холодною водою та додайте сіль. Варіть крила на маленькому вогні протягом 1,5 години. Готовий бульйон процідіть через сито, охолодіть в холодильнику. Ретельно зберіть жир з поверхні супу ложкою. Подавайте суп з додаванням курячого м’яса, задекоруйте кропом, відвареними яйцями та локшиною. Смачного! Рецепт гарбузового крем-супу з куркою Гарбузовий крем-суп із куркою / thespruceeats Інгредієнти:

– 400 г гарбуза;

– 350 г курячого філе ТМ "Наша Ряба";

– 1 морква;

– 40 г вершкового масла;

– 1 цибулина;

– 2 лаврових листки;

– 100 мл вершків 28-33%;

– мускатний горіх;

– сіль, перець на ваш смак. Ретельно помийте куряче філе, відваріть з нього бульйон з додаванням цибулі, лаврових листків та моркви. Вийміть та охолодіть куряче філе з готового бульйону та охолодіть. Почистіть гарбуз від насіння та шкірки, наріжте м’якоть на кубики та обсмажте їх на вершковому маслі до золотої скоринки. За бажанням можна трішки закарамелізувати гарбуз, посипавши його 1 ст. л цукру. Додайте гарбуз до бульйону та відваріть до готовності. Подрібніть суп блендером до однорідної консистенції разом з морквою. Курку наріжте шматками, додайте до супу та знову подрібніть в однорідну масу. Готовий крем-суп заправте вершками, мускатним горіхом, додайте спецій та доведіть до кипіння. Подавайте крем-суп з гарбуза та курки до столу з грінками. Смачного! Рецепт класичного курячого супу з овочами Класичний курячий суп / marthastewart Інгредієнти:

– 600 г курячих стегон ТМ "Наша Ряба";

– 3 стебла селери;

– 2 морквини;

– 4 картоплини;

– сіль, перець на ваш смак. Зваріть курячий бульйон, процідіть його через сито, а м’ясо розберіть на волокна. Наріжте моркву кільцями та відваріть у киплячому бульйоні. Стебла селери наріжте шматочками, картоплю кубиками, додайте овочі до супу та відваріть до готовності. Заправте суп спеціями та додайте куряче м’ясо. Дайте курячому супу закипіти та подавайте гарячим до столу. Смачного!