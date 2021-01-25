Первые блюда в зимнем рационе: 5 рецептов вкусных супов с курицей
Супы с курочкой – очень вкусные и согревающие, а особый акцент на их потреблении нужно сделать именно зимой. Они не только легко усваиваются, но и обогащают организм таким полезным белком и укрепляют ваш иммунитет.
Недаром куриный бульон считают первым домашним лекарством и неизменным помощником при простуде или слабости. Smachno News предлагает вам рецепты самых вкусных супов с курочкой на любой вкус.
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Рецепт питательного куриного бульона
Фото: foodnetwork.com
- Сварите бульон из курицы, лука и моркови.
- Тщательно помойте овощи, мелко нарежьте зелень: укроп, петрушку, молодой лук.
- Стручковый горошек нарежьте тоненькими полосками, а кукурузу – кольцами. Брокколи предварительно замочите в соленой воде, чтобы избавиться от грязи. Разделите брокколи на соцветия, выжмите сок из лимона.
- Из готового бульона выньте овощи, а мясо охладите и отделите от косточки. Нарежьте мясо соломкой.
- Добавьте подготовленные овощи в кипящий бульон и варите до готовности около 5-8 минут.
- Соедините бульон с мясом, зеленью и соком лимона.
- При подаче к столу в каждую тарелку выбейте яичный желток и залейте сверху бульоном. Приятного аппетита.
Рецепт лионского лукового супа с курицей
Фото: ryaba.ua
- Отварите курочку и приготовьте из нее душистый бульон с добавлением душистых пряностей.
- Почистите репчатый лук от шелухи и нарежьте тоненькими кольцами. Обжарьте лук на сливочном масле до золотистой корочки и добавьте соду – перемешайте и жарьте еще 5-10 минут.
- Перебейте луковую зажарку в блендере до однородной массы и перетрите через мелкое сито.
- Добавьте луковую массу к бульону, перемешайте и разлейте по термостойким тарелкам.
- На каждую гренку из багета натрите сыр, выложите их в тарелки и отправьте запекаться в духовке при температуре 220 градусов на 10-15 минут.
- Задекорируйте готовое блюдо зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт золотого консоме из куриных крылышек
Фото: ryaba.ua
- Тщательно помойте куриные крылья водой, запанируйте их в сухих сливках и отправьте запекаться в духовку на 15-25 минут при 170 градусах.
- Готовые крылья выложите в кастрюлю, залейте холодной водой и добавьте соль. Варите крылья на маленьком огне в течение 1,5 часа.
- Готовый бульон процедите через сито, охладите в холодильнике.
- Тщательно соберите жир с поверхности супа ложкой.
- Подавайте суп с добавлением куриного мяса, задекорируйте укропом, отварными яйцами и лапшой. Приятного аппетита!
Рецепт тыквенного крем-супа с курицей
Фото: Крем-суп
- Тщательно помойте куриное филе, отварите из него бульон с добавлением лука, лавровых листьев и моркови.
- Выньте и охладите куриное филе из готового бульона и охладите.
- Почистите тыкву от семян и кожуры, нарежьте мякоть на кубики и обжарьте их на сливочном масле до золотой корочки. По желанию можно немного закарамелизировать тыкву, посыпав ее 1 ст. л сахара.
- Добавьте тыкву к бульону и отварите до готовности.
- Измельчите суп блендером до однородной консистенции вместе с морковью. Курицу нарежьте кусками, добавьте к супу и снова измельчите в однородную массу.
- Готовый крем-суп заправьте сливками, мускатным орехом, добавьте специй и доведите до кипения.
- Подавайте крем-суп из тыквы и курицы к столу с гренками. Приятного аппетита!
Рецепт классического куриного супа с овощами
Фото: Куриный суп
- Сварите куриный бульон, процедите его через сито, а мясо разберите на волокна.
- Нарежьте морковь кольцами и отварите в кипящем бульоне.
- Стебли сельдерея нарежьте кусочками, картофель кубиками, добавьте овощи к супу и отварите до готовности.
- Заправьте суп специями и добавьте куриное мясо. Дайте куриному супу закипеть и подавайте горячим к столу. Приятного аппетита!
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