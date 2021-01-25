Супы с курочкой – очень вкусные и согревающие, а особый акцент на их потреблении нужно сделать именно зимой. Они не только легко усваиваются, но и обогащают организм таким полезным белком и укрепляют ваш иммунитет.

Недаром куриный бульон считают первым домашним лекарством и неизменным помощником при простуде или слабости. Smachno News предлагает вам рецепты самых вкусных супов с курочкой на любой вкус.

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Рецепт питательного куриного бульона



Фото: foodnetwork.com

Ингредиенты:

– 2 шт. куриных ножек ТМ "Наша Ряба";

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 50 г стручкового гороха;

– 50 г початка кукурузы;

– 20 г укропа и 20 г петрушки;

– 20 г лука порея;

– 1 лимон;

– 1 яичный желток;

– 50 г брокколи;

– соль и перец на ваш вкус.

Сварите бульон из курицы, лука и моркови. Тщательно помойте овощи, мелко нарежьте зелень: укроп, петрушку, молодой лук. Стручковый горошек нарежьте тоненькими полосками, а кукурузу – кольцами. Брокколи предварительно замочите в соленой воде, чтобы избавиться от грязи. Разделите брокколи на соцветия, выжмите сок из лимона. Из готового бульона выньте овощи, а мясо охладите и отделите от косточки. Нарежьте мясо соломкой. Добавьте подготовленные овощи в кипящий бульон и варите до готовности около 5-8 минут. Соедините бульон с мясом, зеленью и соком лимона. При подаче к столу в каждую тарелку выбейте яичный желток и залейте сверху бульоном. Приятного аппетита.

Рецепт лионского лукового супа с курицей

Фото: ryaba.ua

Ингредиенты:

– 4 шт. куриных голеней ТМ "Наша Ряба";

– пучок пряностей (1 лавровый лист, веточка тимьяна, сельдерей, петрушка и шалфей);

– соль, черный молотый перец на ваш вкус;

– 1 л воды;

– 4 шт. репчатого лука;

– 1 ст. л соли;

– 30 г сливочного масла;

– 4 шт. гренок из багета;

– 100 г твердого сыра;

– петрушка для декора блюда.

Отварите курочку и приготовьте из нее душистый бульон с добавлением душистых пряностей. Почистите репчатый лук от шелухи и нарежьте тоненькими кольцами. Обжарьте лук на сливочном масле до золотистой корочки и добавьте соду – перемешайте и жарьте еще 5-10 минут. Перебейте луковую зажарку в блендере до однородной массы и перетрите через мелкое сито. Добавьте луковую массу к бульону, перемешайте и разлейте по термостойким тарелкам. На каждую гренку из багета натрите сыр, выложите их в тарелки и отправьте запекаться в духовке при температуре 220 градусов на 10-15 минут. Задекорируйте готовое блюдо зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт золотого консоме из куриных крылышек



Фото: ryaba.ua

Ингредиенты:

– 500 г куриных крылышек ТМ "Наша Ряба";

– 150 г сухих сливок;

– 2 л воды;

– соль, перец по вашему вкусу;

– 2 шт. вареных куриных яиц;

– 120 г вареной лапши;

– 1 веточка укропа.

Тщательно помойте куриные крылья водой, запанируйте их в сухих сливках и отправьте запекаться в духовку на 15-25 минут при 170 градусах. Готовые крылья выложите в кастрюлю, залейте холодной водой и добавьте соль. Варите крылья на маленьком огне в течение 1,5 часа. Готовый бульон процедите через сито, охладите в холодильнике. Тщательно соберите жир с поверхности супа ложкой. Подавайте суп с добавлением куриного мяса, задекорируйте укропом, отварными яйцами и лапшой. Приятного аппетита!

Рецепт тыквенного крем-супа с курицей

Фото: Крем-суп

Ингредиенты:

– 400 г тыквы;

– 350 г куриного филе ТМ "Наша Ряба";

– 1 морковь;

– 40 г сливочного масла;

– 1 луковица;

– 2 лавровых листа;

– 100 мл сливок 28-33%;

– мускатный орех;

– соль, перец на ваш вкус.

Тщательно помойте куриное филе, отварите из него бульон с добавлением лука, лавровых листьев и моркови. Выньте и охладите куриное филе из готового бульона и охладите. Почистите тыкву от семян и кожуры, нарежьте мякоть на кубики и обжарьте их на сливочном масле до золотой корочки. По желанию можно немного закарамелизировать тыкву, посыпав ее 1 ст. л сахара. Добавьте тыкву к бульону и отварите до готовности. Измельчите суп блендером до однородной консистенции вместе с морковью. Курицу нарежьте кусками, добавьте к супу и снова измельчите в однородную массу. Готовый крем-суп заправьте сливками, мускатным орехом, добавьте специй и доведите до кипения. Подавайте крем-суп из тыквы и курицы к столу с гренками. Приятного аппетита!

Рецепт классического куриного супа с овощами

Фото: Куриный суп

Ингредиенты:

– 600 г куриных бедер ТМ "Наша Ряба";

– 3 стебля сельдерея;

– 2 морковки;

– 4 картофелины;

– соль, перец на ваш вкус.