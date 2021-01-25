Перші страви в зимовому раціоні: 5 рецептів смачних супів із куркою

15:48

Супи з курочкою – надзвичайно смачні та зігріваючі, а особливий акцент на їхнє споживання потрібно зробити саме взимку. Вони не лише легко засвоюються, а й збагачують організм таким корисним білком та зміцнюють ваш імунітет.