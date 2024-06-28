Якщо ви саме той, кому постійно не вистачає часу на приготування смачної їжі, то відтепер у вас не буде змоги використовувати цю відмовку! Приготувати смачну вечерю можна всього за 30 хвилин, повідомляє Смачно 24.

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Рецепти, які можна приготувати на вечерю швидко і легко

Гнізда зі спагеті з фаршем, сиром та помідорами



Смачний рецепт страви зі спагеті та фаршу на вечерю

Гнізда зі спагеті з м'ясним фаршем, помідорами і сиром запечені в духовці – це надзвичайно смачна страва. Якщо ви любите макарони з м'ясом, то неодмінно спробуйте приготувати спагеті за цим рецептом.

Інгредієнти:

Спагеті – 400 грамів;

Фарш м'ясний (курячий або свинячий) – 250 грамів;

Помідор – 100 грамів;

Сир твердий – 50 грамів;

Цибуля ріпчаста – 50 грамів;

Олія – 1 столова ложка;

Кетчуп – 2 столові ложки;

Майонез – 2 столові ложки;

Петрушка свіжа (для подачі) – на смак;

Вода – 50 – 70 грамів;

Сіль на смак;

Перець чорний мелений – на смак.

Спосіб приготування спагеті з фаршем:

Насамперед підготуйте продукти. Кетчуп і майонез змішайте для соусу. Цибулю потріть та додайте до фаршу. Посоліть, поперчіть і перемішайте. У каструлі дайте закипіти 2 літри води, додайте 2 чайні ложки солі. Варіть спагеті у воді близько 5 – 6 хвилин до напівготовності. Воду всю не зливайте, залишіть 50 – 70 мілілітрів. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть спагеті у форму у вигляді гнізд. Для цього треба накрутити їх на виделку, зробивши всередині місце для начинки. Для вашої зручності, готові гнізда зі спагеті ви можете купити в магазині. Змастіть гнізда зі спагеті соусом. У заглиблення поставте фарш. На кожне гніздо поставте шматочок помідора. Зверху на дрібній терці натріть сир. У форму вилийте воду, яка залишилася після варіння макаронів. Запікати в духовці такі гнізда треба 20 – 25 хвилин при 180 градусах. Якщо фарш свинячий, а не курячий – збільште час готування на 15 хвилин. Подавати до столу гнізда з фаршу та сиру можна посипавши дрібно петрушкою чи кропом.



Спагеті з фаршем та сиром вразять своїм смаком кожного

Печеня по-домашньому

Інгредієнти:

1,5 кілограма картоплі;

500 грамів м'яса (свинина);

1 цибуля;

1 морква;

1 лавровий листок;

1 пучок кропу;

сіль, перець.

Рецепт приготування тушкованої картоплі з м'ясом:

Наріжте м'ясо кубиками і покладіть на розпечену сковорідку з невеликою кількістю олії. Смажте м'ясо на великому вогні впродовж 5 хвилин. Після того, як м'ясо зарум'яниться – вогонь скрутіть. Поки смажиться м'ясо, невеличкими кубиками поріжте цибулю. Натріть на крупній терці одну моркву. Додайте порізану цибулю до м'яса і смажте 2 – 3 хвилини. Додайте терту моркву і посмажте ще 2 хвилини. М'ясо з овочами залийте склянкою окропу і тушкуйте на невеликому вогні. Поріжте картоплю маленькими кубиками та покладіть в каструлю. Сюди ж викладіть тушковане м'ясо з овочами. Залийте все окропом так, аби вода покрила картоплю. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Поставте каструлю на вогонь, додайте лавровий лист і накрийте кришкою. Тушкувати 15 – 20 хвилин. До столу подавайте з дрібно нарізаним кропом.



Печеня по-домашньому

Паста карбонара з куркою

Інгредієнти:

400 грамів спагеті твердих сортів;

200 грамів курячого філе;

3 яйця;

100 мілілітрів вершків;

50 грамів твердого сиру;

2 зубчики часнику;

спеції.

Рецепт приготування пасти карбонари з куркою:

Наріжте куряче філе невеличкими кубиками та обсмажте його на пательні до повної готовності. Додайте до м'яса подрібнений часник та вершки. Протушіть все на легкому вогні, додавши до соусу спеції на смак (сіль, перець, базилік). В окремій посудині зваріть спагеті. Окремо збийте яйця з дрібкою солі та потертим сиром. Висипте готові спагеті до м'яса та залийте все збитим яйцем. Протушіть карбонару упродовж 5 хвилин на легкому вогні.



Паста карбонара з куркою

Жульєн з грибами та куркою

Інгредієнти:

куряче філе – 500 грамів;

печериці (або лісові гриби) – 300 грамів;

цибуля – 200 грамів;

твердий сир – 200 грамів;

вершки (або сметана) – 300 грамів;

борошно – 2 столові ложки;

сіль – на смак;

перець – на смак;

олія – на смак.

Рецепт приготування жульєну з грибами та куркою:

Куряче філе відваріть до готовності. Охолодіть і наріжте соломкою. Цибулю та гриби почистьте та також наріжте соломкою. Обсмажте цибулю на олії, додайте гриби та смажте 10-15 хвилин, щоб випарувалась вся рідина. Додайте філе, посоліть, поперчіть та зніміть з вогню. На сухій сковорідці обсмажте борошно. Додайте вершки, посоліть, поперчіть та доведіть соус до кипіння. Додаємо в соус гриби з цибулею та куркою. Перемішайте і зніміть з вогню. Натріть сир на тертці. У форму для випічки викладіть масу з грибів та м'яса, посипте сиром. Ставте в розігріту духовку та випікайте 30 хвилин до золотистого кольору. Форму не накривайте кришкою. Подавайте гарячим.



Жульєн з грибами і сиром

Грецький салат

Інгредієнти:

2 середні стиглі помідори;

200 грамів стиглих помідорів чері;

1 середня очищена цибулина;

1 огірок;

1 жменя свіжого кропу;

1 зелений перець;

1 жменя свіжого листя м'яти;

1 велика жменя чорних оливок без кісточок;

1 столова ложка червоного винного оцту;

3 столові ложки оливкової олії;

морська сіль;

1 чайна ложка сушеного орегано;

200 грамів сиру фета.

Рецепт приготування грецького салату на вечерю:

Наріжте середній помідор на невеликі часточки, а помідори чері розріжте навпіл. Покладіть усі помідори у велику салатницю. Наріжте цибулю тоненькими смужками і додайте до помідорів. Огірок наріжте товстими скибочками. З перцю видаліть кісточки та наріжте кільцями і додайте їх в салат разом з огірком. Дрібно порубайте кріп і більшу частину листя м'яти. Перекладіть нарізану зелень в миску з салатом, вичавіть оливки таким чином, щоб видавити з них залишки рідини, потім теж покладіть до салату. Додайте дрібку солі, червоний оцет та оливкову олію. Швидко перемішайте все руками. Дайте салату постояти близько хвилини, аби овочі ввібрали в себе додаткові смаки і аромати. Зверху покладіть великий шматок сиру фета і кілька оливок. Посипте орегано і листям м'яти, збризніть оливковою олією.



Рецепт грецького салату на вечерю від Джеймі Олівера

Фрикадельки від Франчески





Що приготувати на вечерю – рецепт фрикадельок

Інгредієнти:

500 грамів яловичого фаршу;

40 грамів мелених сухарів і трохи для панірування;

30 грамів тертого сиру;

175 мілілітрів молока;

150 мілілітрів оливкової олії Extra Virgin;

800 грамів консервованих томатів у власному соку;

2 лаврові листки;

2 зубчики часнику (дрібно натерти);

1/2 пучка петрушки (дрібно порубати);

1 чайна ложка сушеного орегано;

2 яйця;

дрібка перцю чилі.

Рецепт приготування фрикадельок на вечерю:

Змішайте всі інгредієнти для фрикадельок – фарш, сухарі, тертий сир, молоко, часник, петрушку, орегано, яйця та перець чилі. Посоліть і поперчіть на смак. Розділіть отриманий фарш на невеликі шматочки по 45 грамів і скачайте з них кульки. Вони повинні вийти не занадто щільними. Обваляйте м'ясні кульки в мелених сухарях. Розігрійте духовку до 190 градусів. Оливкову олію прогрійте на сковороді і обсмажте на ньому м'ясні кульки до скоринки. Перекладіть у деко для запікання, додайте консервовані томати, оливкову олію, сіль і лаврові листи. Запікайте 30 хвилин, кожні 10 хвилин поливайте фрикадельки соусом. Подавайте, присипавши тертим сиром.

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Запечені курячі крильця з травами



Що приготувати на вечерю – рецепт запечених курячих крилець

Інгредієнти:

1 кілограм курячих крил без кінчиків;

3 столові ложки оливкової олії;

сік половинки лимона;

порубані кілька гілочок чебрецю, петрушки або іншої зелені.

Рецепт приготування курячих крилець на вечерю:

Розігрійте духовку до 220 градусів. Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії і лимонного соку (трохи залиште). Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця, і відправте в духовку. Готуйте 15 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 10 – 15 хвилин. Посипте крильця рубаними травами і цибулею, збризніть лимонним соком і подавайте. За бажанням можна додатково приготувати гарнір з картоплі або рису.

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Куряча грудка з тушкованими овочами і картопляною запіканкою



Що приготувати на вечерю – рецепт курячої грудки з картопляною запіканкою

Інгредієнти:

800 грамів картоплі;

3 цибулини;

оливкова олія;

1 курячий бульйонний кубик;

½ пучка свіжого базиліку;

100 мілілітрів вершків;

30 грамів сиру пармезан;

4 курячі грудки вагою по 120 грамів;

кілька гілочок свіжого розмарину;

2 скибочки бекону;

200 грамів цибулі-порей;

200 грамів шпинату;

200 грамів замороженого гороху.

Рецепт приготування курячої грудки з тушкованими овочами і картопляною запіканкою на вечерю:

Розігрійте духовку в режимі гриль і закип'ятіть воду. Наріжте картоплю тонкими слайсами, залийте окропом і залиште варитися під кришкою протягом 8 – 10 хвилин. Очистьте цибулю і наріжте так само, як картоплю. Обсмажте на оливковій олії цибулю разом з морською сіллю, чорним перцем і бульйонним кубиком. Якщо цибуля пригоратиме, додайте трохи води. Викладіть курку на аркуш паперу для запікання, натріть сіллю, перцем і посипте розмарином. Відбийте грудки качалкою. Обсмажте курку на сковорідці з 1 столовою ложкою оливкової олії по 3 – 4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору і готовності. Злийте воду з картоплі, додайте цибулю, перемішайте і викладіть у форму для запікання. Залийте вершками, присипте тертим сиром і поставте в духовку. Цибулю-порей поріжте вздовж, промийте і дрібно поріжте. Тушкуйте з 1 ложкою оливкової олії, постійно помішуючи. Поріжте бекон і додайте до курки, злегка обсмажте. Додайте шпинат і горох до цибулі-порей і тушкуйте, поки горох не стане м'яким. Викладіть курку на "подушку" з овочів та подавайте з картопляною запіканкою.

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Гратен з цукіні



Що приготувати на вечерю – рецепт гратену із цукіні

Інгредієнти:

2 столові ложки качиного жиру (або оливкової олії);

3 цибулини, дуже тонко нарізати;

180 грамів рису басматі;

7 середніх цукіні, тонко нарізати (можна замінити на звичайний кабачок);

500 мілілітрів курячого або овочевого бульйону;

150 грамів твердого сиру;

морська сіль і мелений чорний перець;

оливкова олія.

Рецепт приготування гратену з цукіні на вечерю:

Поставте на слабкий вогонь велику сковороду, додайте в неї качиний жир (або оливкову олію) і трохи води. Коли жир розтопиться і нагріється, додайте нарізану цибулю і смажте, поки вона не стане м'якою. Тим часом ретельно промийте рис холодною проточною водою. Коли цибуля буде готовою, додайте в сковороду цукіні і рис. Перемішайте і влийте гарячий бульйон. Додайте вогонь і готуйте 5 хвилин, періодично помішуючи. В суміші повинна залишитися рідина, тому при необхідності долийте трохи бульйону. Зніміть сковороду з вогню і додайте в неї 100 грамів тертого сиру. Приправте сіллю і перцем на смак. Змажте олією форму для запікання або неглибоку керамічну каструлю. Викладіть у форму суміш таким чином, щоб більша частина скибочок цукіні була зверху – тоді рідина буде менше википати. Посипте сиром, що залишився. Поставте в духовку, розігріту до 190 градусів, на 20 хвилин. Верх гратена повинен підрум'янитися, а рис – повністю зваритися і увібрати більшу частину рідини. Подавайте з м'ясом або рибою і свіжим овочевим салатом. За бажанням – посипте зверху кукурудзою.

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Спагеті з фрикадельками



Що приготувати на вечерю – рецепт спагеті з фрикадельками

Інгредієнти:

500 грамів спагеті;

800 грамів консервованих томатів у власному соку;

250 грамів яловичого фаршу;

250 грамів свинячого фаршу;

2 шматочки черствого хліба (попередньо видалити шкірку);

кілька листків свіжого базиліку;

1 гілочка свіжого розмарину;

половинка сушеного перцю чилі;

1 яйце;

морська сіль і мелений чорний перець.

Рецепт приготування спагеті з фрикадельками на вечерю:

Подрібніть 2 шматочки черствого хліба до стану дрібної крихти. Поріжте листя базиліку і розмарину, у великій мисці змішайте з яловичим і свинячим фаршем. Покришіть в блюдо перець чилі, додайте сире яйце і крихти з хліба. Посоліть і поперчіть, все змішайте і розкачайте кульки діаметром 1,5 сантиметра (в середньому, їх повинно вийти 40 штук). Викладіть консервовані томати у велику сковорідку і поставте її на повільний вогонь. В іншу сковороду влийте столову ложку оливкової олії, поставте на середній вогонь і викладіть фрикадельки, обсмажуйте їх протягом 5-10 хвилин до утворення золотистої скоринки. Перекладіть підрум'янені фрикадельки в сковороду до соусу, перемішайте, накрийте кришкою і залиште тушкуватися до повної готовності фрикадельок. За 10 хвилин до готовності фрикадельок, опустіть спагеті в киплячу підсолену воду і варіть до повної готовності, періодично помішуючи. Коли спагеті досягнуть стану "аль денте" (залишаться твердуватими, але не будуть уже жорсткими), відкиньте на друшляк. Додайте пасту до фрикадельок в соусі. Або розкладіть пасту по глибоких тарілках, зверху покладіть фрикадельки і полийте соусом, прикрасьте тертим пармезаном, листям базиліка і декількома краплями оливкової олії.

Рецепт приготування спагеті з фрикадельками від Джеймлі Олівера (відео)

Паста з травами

Інгредієнти:

3 яйця;

300 грамів спагеті;

свіжа петрушка, базилік;

100 грамів тертого пармезану;

8 столових ложок вершкового масла;

сіль, перець на смак.

Рецепт приготування пасти з травами на вечерю:

Відваріть спагеті до стану аль денте (близько 7 хвилин у киплячій воді залежно від виду макаронів). Поки макарони варяться, розбийте яйця, додайте до них трави, пармезан, спеції і добре збийте. Коли паста буде готова, злийте воду і поверніть спагеті в гарячу каструлю. Залийте макарони яєчною сумішшю, інтенсивно перемішайте протягом 2-3 хвилин. Додайте вершкове масло і перемішайте ще раз. За бажанням, у пасту ви можете додати будь-які інгредієнти, які вам до смаку: томати, креветки чи тунець.