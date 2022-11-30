Рибні наґетси для всієї родини: підійдуть до пісного столу

30 листопада 2022 , 16:30
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом рибних наґетсів з минтая.

Наґетси з риби особливо актуальні до пісного Різдвяного меню. Для страви підійде будь-яка біла риба, але найсмачнішими вони будуть з минтаєм. Окрім того, що рибні наґетси ідеально підходятьдо пісного столу, вони щей вважаються популярною стравою вуличної їжі. А хто ж не любить стріт-фуд?!

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Минтай також доволі доступна та бюджетна риба. Подавайте страву з відварною картоплею, улюбленою кашею або свіжим салатом.

Рецепт рибних наґетсів

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2 – 4
Інгредієнти:
 – 450 грамів риби;
 – 35 грамів вершків;
 – 1 яйце;
 – мелений перець;
 – 60 грамів смаженої цибулі.
Для кляру:
 – 75 грамів борошна;
 – 75 грамів крохмалю;
 – сіль;
 – мелена паприка;
 – карі;
 – вода (близько 150 грамів);
 – олія для смаження.

Приготування:

  • Рибне філе без кісток та шкіри віджимаємо від зайвої вологи, якщо воно розморожене. Нарізаємо шматочками.
  • На розігрітій сковорідці з олією обсмажуємо нарізану цибулю до початку золотистого кольору.
  • У чаші блендера з'єднуємо рибу, цибулю, яйце, вершки, сіль та білий мелений перець, якщо любите. Все подрібнюємо до утворення однорідного фаршу.
  • Маленьку дошку чи деко обтягуємо харчовою плівкою і ложкою викладаємо невеликі, тоненькі вироби будь-якої форми. Для дітей можна через форму рибки.


Рибні наґетси / Фото Nmami Life

  • Відправте їх в морозилку до замороження.
  • Для кляру з'єднуємо борошно, крохмаль та спеції. Додаємо води і замішуємо тісто. Кляр має бути густим, як кондитерські вершки.
  • Дістаємо наґетси з морозилки, одразу занурюємо у борошно, потім у кляр і обсмажуємо у фритюрі приблизно 3 – 5 хвилин. Температура олії 180 – 170 градусів.
  • Готові наґетси викладаємо на паперову серветку, щоб вийшов надлишковий жир і подаємо гарячими!

Смачного!

На етапі замороження, рибні наґетси можна перекласти у пакет чи контейнер та зберігати до місяця.

Автор: Богданна Рибак