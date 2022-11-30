Рибні наґетси для всієї родини: підійдуть до пісного столу

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом рибних наґетсів з минтая.

Наґетси з риби особливо актуальні до пісного Різдвяного меню. Для страви підійде будь-яка біла риба, але найсмачнішими вони будуть з минтаєм. Окрім того, що рибні наґетси ідеально підходятьдо пісного столу, вони щей вважаються популярною стравою вуличної їжі. А хто ж не любить стріт-фуд?!

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Минтай також доволі доступна та бюджетна риба. Подавайте страву з відварною картоплею, улюбленою кашею або свіжим салатом.

Рецепт рибних наґетсів

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2 – 4

– 450 грамів риби;– 35 грамів вершків;– 1 яйце;– мелений перець;– 60 грамів смаженої цибулі.– 75 грамів борошна;– 75 грамів крохмалю;– сіль;– мелена паприка;– карі;– вода (близько 150 грамів);– олія для смаження.

Приготування:

Рибне філе без кісток та шкіри віджимаємо від зайвої вологи, якщо воно розморожене. Нарізаємо шматочками.

На розігрітій сковорідці з олією обсмажуємо нарізану цибулю до початку золотистого кольору.

У чаші блендера з'єднуємо рибу, цибулю, яйце, вершки, сіль та білий мелений перець, якщо любите. Все подрібнюємо до утворення однорідного фаршу.

Маленьку дошку чи деко обтягуємо харчовою плівкою і ложкою викладаємо невеликі, тоненькі вироби будь-якої форми. Для дітей можна через форму рибки.



Рибні наґетси / Фото Nmami Life

Відправте їх в морозилку до замороження.

Для кляру з'єднуємо борошно, крохмаль та спеції. Додаємо води і замішуємо тісто. Кляр має бути густим, як кондитерські вершки.

Дістаємо наґетси з морозилки, одразу занурюємо у борошно, потім у кляр і обсмажуємо у фритюрі приблизно 3 – 5 хвилин. Температура олії 180 – 170 градусів.

Готові наґетси викладаємо на паперову серветку, щоб вийшов надлишковий жир і подаємо гарячими!

Смачного!

На етапі замороження, рибні наґетси можна перекласти у пакет чи контейнер та зберігати до місяця.