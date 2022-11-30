Рибні наґетси для всієї родини: підійдуть до пісного столу
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом рибних наґетсів з минтая.
Наґетси з риби особливо актуальні до пісного Різдвяного меню. Для страви підійде будь-яка біла риба, але найсмачнішими вони будуть з минтаєм. Окрім того, що рибні наґетси ідеально підходятьдо пісного столу, вони щей вважаються популярною стравою вуличної їжі. А хто ж не любить стріт-фуд?!
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Минтай також доволі доступна та бюджетна риба. Подавайте страву з відварною картоплею, улюбленою кашею або свіжим салатом.
Рецепт рибних наґетсів
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2 – 4
– 450 грамів риби;
– 35 грамів вершків;
– 1 яйце;
– мелений перець;
– 60 грамів смаженої цибулі.
Для кляру:
– 75 грамів борошна;
– 75 грамів крохмалю;
– сіль;
– мелена паприка;
– карі;
– вода (близько 150 грамів);
– олія для смаження.
Приготування:
- Рибне філе без кісток та шкіри віджимаємо від зайвої вологи, якщо воно розморожене. Нарізаємо шматочками.
- На розігрітій сковорідці з олією обсмажуємо нарізану цибулю до початку золотистого кольору.
- У чаші блендера з'єднуємо рибу, цибулю, яйце, вершки, сіль та білий мелений перець, якщо любите. Все подрібнюємо до утворення однорідного фаршу.
- Маленьку дошку чи деко обтягуємо харчовою плівкою і ложкою викладаємо невеликі, тоненькі вироби будь-якої форми. Для дітей можна через форму рибки.
Рибні наґетси / Фото Nmami Life
- Відправте їх в морозилку до замороження.
- Для кляру з'єднуємо борошно, крохмаль та спеції. Додаємо води і замішуємо тісто. Кляр має бути густим, як кондитерські вершки.
- Дістаємо наґетси з морозилки, одразу занурюємо у борошно, потім у кляр і обсмажуємо у фритюрі приблизно 3 – 5 хвилин. Температура олії 180 – 170 градусів.
- Готові наґетси викладаємо на паперову серветку, щоб вийшов надлишковий жир і подаємо гарячими!
Смачного!
На етапі замороження, рибні наґетси можна перекласти у пакет чи контейнер та зберігати до місяця.