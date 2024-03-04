Такої страви ви ще точно не їли: здивуйте рідних апетитними оладками з хека

4 березня 2024, 14:18
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Джерело:

Shuba

Рибні оладки готуються дуже просто. Все, що вам потрібно – це рибне філе, манка, яйця, цибуля та приправи.

У цьому рецепті використовується філе хека. Проте ви можете брати абсолютно будь-яку білу рибу – минтай, тріску, судак, тилапію тощо.

Варто спробувати 5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця

Рецепт оладок з рибою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів філе хека;
– 50 грамів манної крупи;
– 2 курячі яйця;
– 1 цибулина;
– сіль, чорний мелений перець, зелень до смаку;
– 40 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. Філе риби помийте, обсушіть і дрібно наріжте. Цибулю почистьте і подрібніть. Зелень помийте, обсушіть і теж наріжте. Змішайте все у мисці.
  2. Додайте яйця, сіль і перець. Всипте манку, перемішайте і дайте постояти 5 – 10 хвилин, щоб крупа трохи набухла. 
  3. Розігрійте пательню з олією і викладіть на неї ложкою рибну масу, формуючи оладки. Обсмажуйте із двох боків до рум'яної скоринки.
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Автор: Ольга Котів