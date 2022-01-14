Рибний кіш зі шпинатом: рецепт на щодень

14 січня 2022 , 17:05
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Існує багато рецептів кішів (відкритих пирогів), але цей точно стане вашим фаворитом. Хрумке тісто, ніжна начинка з червоною рибою та шпинатом – наче з ресторану!

Кіш із червоною рибою та шпинатом

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 6

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Скриншот із відео

Інгредієнти для тіста:
 – 250 грамів борошна;
 – 150 грамів вершкового масла;
 – 1 куряче яйце;
 – 20 мілілітрів молока;
 – 5 грамів цукру;
 – дрібка солі.
Для начинки:
 – 150 грамів шпинату;
 – 200 грамів червоної риби;
 – 50 грамів твердого сиру;
 – 2 курячих яйця;
 – 100 мілілітрів жирних вершків;
 – 5 грамів вершкового масла;
 – 5 грамів олії;
 – 20 грамів кедрових горішків.

Приготування:

  1. Змішайте борошно з цукром та сіллю. Вершкове масло натріть на дрібній тертці. Розітріть усе на крихту.
  1. Додайте яйце та холодне молоко й замісіть тісто.
  1. Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту в круг діаметром 27 сантиметрів (на форму діаметром 24 сантиметри).
  1. Тісто перекладіть із пергамента до жаротривкої форми так, щоб утворилися бортики.
  1. Простроміть тісто в кількох місцях виделкою.
  1. Відправте форму з тістом до холодильника на 30 – 40 хвилин.


Скриншот із відео

  1. Для начинки розтопіть на сковорідці вершкове масло й протушкуйте на ньому 1 – 2 хвилини шпинат.
  1. До глибокої посудини натріть на дрібній тертці сир. Додайте яйця, вершки, сіль, шпинат та рибу. Ретельно перемішайте начинку.


Скриншот із відео

  1. Розігрійте духовку до 170 градусів і поставте до неї форму з коржем на 18 – 20 хвилин.
  1. Викладіть на основу начинку та посипте кедровими горіхами. Поверніть кіш до духовки ще на 20 хвилин.


Скриншот із відео

  1. Готовий кіш перекладіть на таріль і подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування кіша з червоною рибою та шпинатом:

 

Автор: Богданна Рибак