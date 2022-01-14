Рибний кіш зі шпинатом: рецепт на щодень
14 січня 2022 , 17:05Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Існує багато рецептів кішів (відкритих пирогів), але цей точно стане вашим фаворитом. Хрумке тісто, ніжна начинка з червоною рибою та шпинатом – наче з ресторану!
Кіш із червоною рибою та шпинатом
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
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Скриншот із відео
– 250 грамів борошна;
– 150 грамів вершкового масла;
– 1 куряче яйце;
– 20 мілілітрів молока;
– 5 грамів цукру;
– дрібка солі.
Для начинки:
– 150 грамів шпинату;
– 200 грамів червоної риби;
– 50 грамів твердого сиру;
– 2 курячих яйця;
– 100 мілілітрів жирних вершків;
– 5 грамів вершкового масла;
– 5 грамів олії;
– 20 грамів кедрових горішків.
Приготування:
- Змішайте борошно з цукром та сіллю. Вершкове масло натріть на дрібній тертці. Розітріть усе на крихту.
- Додайте яйце та холодне молоко й замісіть тісто.
- Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту в круг діаметром 27 сантиметрів (на форму діаметром 24 сантиметри).
- Тісто перекладіть із пергамента до жаротривкої форми так, щоб утворилися бортики.
- Простроміть тісто в кількох місцях виделкою.
- Відправте форму з тістом до холодильника на 30 – 40 хвилин.
Скриншот із відео
- Для начинки розтопіть на сковорідці вершкове масло й протушкуйте на ньому 1 – 2 хвилини шпинат.
- До глибокої посудини натріть на дрібній тертці сир. Додайте яйця, вершки, сіль, шпинат та рибу. Ретельно перемішайте начинку.
Скриншот із відео
- Розігрійте духовку до 170 градусів і поставте до неї форму з коржем на 18 – 20 хвилин.
- Викладіть на основу начинку та посипте кедровими горіхами. Поверніть кіш до духовки ще на 20 хвилин.
Скриншот із відео
- Готовий кіш перекладіть на таріль і подавайте до столу.
Смачного!
Відеорецепт приготування кіша з червоною рибою та шпинатом: