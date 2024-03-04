Звабливий смак моря: рецепт найкращого рибного супу

4 березня 2024, 22:15
Читать новость на русском

Джерело:

Fajne gotowanie

Рибний суп – чудова ідея для обіду. На смак дуже смачний і надзвичайно ароматний. Він настільки особливий, що пасуватиме і на рибному столі.

Запах свіжого моря, відгомін хвиль і чарівна атмосфера пристані – все це невіддільні складові рибного супу, страви, яка вражає не лише своїм багатим смаком, але й відкриває двері до кулінарних традицій різних країн світу.

До теми 5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця

Рибний суп – це не лише гастрономічне задоволення, а й витончений спосіб зібрати за столом близьких людей і посмакувати смачною стравою.

Рецепт рибного супу

  • Час: 1 година
  • Порцій: 5

Така смакота / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 800 грамів філе тріски;
– 1 морквина;
– 50 грамів кореня селери;
– 20 грамів кропу;
– 1 цибулина;
– 150 грамів вершків;
– спеції: сіль, перець, лимонний сік, запашний перець, лавровий лист. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготування:

  1. Філе тріски ретельно промийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками.
  2. Очистіть цибулю, наріжте на кубики та обсмажте.
  3. Налийте в каструлю приблизно 1500 мілілітрів води.
  4. Додайте всі овочі та спеції.
  5. Варіть все до м'якості овочів.
  6. Потім додайте рибу і лимонний сік.
  7. Варіть суп ще 20 хвилин на повільному вогні.
  8. Нарешті додайте подрібнений кріп і вершки.
  9. Потримайте все на вогні ще кілька хвилин.
  10. Подавайте гарячим.
Це так смачно: як приготувати суші-бургери.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська