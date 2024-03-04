Звабливий смак моря: рецепт найкращого рибного супу

Рибний суп – чудова ідея для обіду. На смак дуже смачний і надзвичайно ароматний. Він настільки особливий, що пасуватиме і на рибному столі.

Запах свіжого моря, відгомін хвиль і чарівна атмосфера пристані – все це невіддільні складові рибного супу, страви, яка вражає не лише своїм багатим смаком, але й відкриває двері до кулінарних традицій різних країн світу.

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Рибний суп – це не лише гастрономічне задоволення, а й витончений спосіб зібрати за столом близьких людей і посмакувати смачною стравою.

Рецепт рибного супу

Час: 1 година

1 година Порцій: 5

Така смакота / Фото fajne gotowanie

– 800 грамів філе тріски;– 1 морквина;– 50 грамів кореня селери;– 20 грамів кропу;– 1 цибулина;– 150 грамів вершків;– спеції: сіль, перець, лимонний сік, запашний перець, лавровий лист. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготування:

Філе тріски ретельно промийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками. Очистіть цибулю, наріжте на кубики та обсмажте. Налийте в каструлю приблизно 1500 мілілітрів води. Додайте всі овочі та спеції. Варіть все до м'якості овочів. Потім додайте рибу і лимонний сік. Варіть суп ще 20 хвилин на повільному вогні. Нарешті додайте подрібнений кріп і вершки. Потримайте все на вогні ще кілька хвилин. Подавайте гарячим.

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