Звабливий смак моря: рецепт найкращого рибного супу
4 березня 2024, 22:15Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Рибний суп – чудова ідея для обіду. На смак дуже смачний і надзвичайно ароматний. Він настільки особливий, що пасуватиме і на рибному столі.
Запах свіжого моря, відгомін хвиль і чарівна атмосфера пристані – все це невіддільні складові рибного супу, страви, яка вражає не лише своїм багатим смаком, але й відкриває двері до кулінарних традицій різних країн світу.
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Рибний суп – це не лише гастрономічне задоволення, а й витончений спосіб зібрати за столом близьких людей і посмакувати смачною стравою.
Рецепт рибного супу
- Час: 1 година
- Порцій: 5
– 800 грамів філе тріски;
– 1 морквина;
– 50 грамів кореня селери;
– 20 грамів кропу;
– 1 цибулина;
– 150 грамів вершків;
– спеції: сіль, перець, лимонний сік, запашний перець, лавровий лист. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготування:
- Філе тріски ретельно промийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками.
- Очистіть цибулю, наріжте на кубики та обсмажте.
- Налийте в каструлю приблизно 1500 мілілітрів води.
- Додайте всі овочі та спеції.
- Варіть все до м'якості овочів.
- Потім додайте рибу і лимонний сік.
- Варіть суп ще 20 хвилин на повільному вогні.
- Нарешті додайте подрібнений кріп і вершки.
- Потримайте все на вогні ще кілька хвилин.
- Подавайте гарячим.