Апетитно і так просто: рис з сочевицею, родзинками та каррі

28 січня 2023, 20:24
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Джерело:

prakty kulinarni

Рис – один з найбільш універсальних гарнірів, готувати який дуже просто. Кілька простих маніпуляцій – і смачна їжа вже на вашому столі.

Рис, зварений з сочевицею, солодким родзинками і ароматними спеціями, є відмінним доповненням до страв або ж самостійним дієтичним обідом чи вечерею. Він також може бути основою салату: просто додайте овочі (наприклад, огірки, брокколі, редис) та ваш улюблений сир.

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Рецепт рису з сочевицею

Час: 1 година
Порцій: 4

Страва, яка підкорить усіх / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

  • 150 грамів коричневого рису;
  • 90 грамів червоної сочевиці;
  • 3 столові ложки родзинок;
  • невеликий шматочок кори кориці;
  • 2 – 3 гвоздики;
  • 1 чайна ложка каррі;
  • 1 чайна ложка куркуми;
  • сіль до смаку.

Приготування:

  1. Закип'ятіть 2 – 2,5 літри води, додайте рис, кору кориці і гвоздику.
  2. Наступними покладіть у каструлю каррі і куркуму.
  3. Через 12 хвилин додайте родзинки і промиту сочевицю. Варіть разом приблизно 10 хвилин.
  4. Процідіть та гарячим подавайте до столу.

Ідея:
Якщо використовуєте білий рис, додайте сочевицю одразу. Обидва продукти варяться близько 10 – 12 хвилин.

Що додати у рис, щоб не злипався?
В рідину для варіння рису додайте кілька крапель оливової олії або шматочок вершкового масла (приблизно столову ложку). Це запобігає злипанню рису, і ви отримаєте красиві чіткі зерна.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська