Різдвяні традиції: готуємо неймовірно смачний англійський пудинг

6 січня 2022 , 12:15
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Джерело:

24 канал

Англія – це країна, де традиції відіграють дуже вагому роль. Особливл це стосується кухні та святкових приготувань.

Пудинг – традиційний десерт для британців, без нього важко уявити будь-яке святкове застілля. Різдво – особливе свято, тому й пудинг грає новими барвами.

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Приготування різдвяного пудингу – це святковий ритуал, яким ви просто мусите насолодитися.

Рецепт англійського різдвяного пудингу

Час: 27 годин

Порцій: 8

Король різдвяного столу / Фото Pinterest

Інгредієнти

  • 95 грам в'яленої вишні;
  • 95 грам в'яленої журавлини;
  • 100 грам апельсинових цукатів;
  • 55 грам лимонних цукатів;
  • 40 грам цукатів кумквату;
  • 150 мілілітрів темного рому або бренді;
  • 200 грам вершкового масла (82,5%);
  • 220 грам темного цукру;
  • 4 яйця;
  • 150 грам борошна;
  • 50 грам мигдального борошна;
  • 130 грам панірувальних сухарів (великого помелу);
  • 4 грама кориці;
  • 2 грама мускатного горіха;
  • 60 грам патоки або меду.

Приготування

  1. За добу до початку роботи покладіть всі цукати в миску, залийте алкоголем та накрийте харчовою плівкою. Впродовж дня декілька разів перемішайте масу.
  2. Усі інгредієнти треба підготувати заздалегідь та залишити на столі на кілька годин. Масло та яйця мають бути кімнатною температури.
  3. М'яке масло розмішайте з цукром, потім додайте у суміш яйця.
  4. Поволі додайте в масу всі інгредієнти та замісіть м'яке повітряне тісто. Потім додайте цукати та акуратно перемішайте лопаткою.
  5. Підготуйте жаростійку форму купола об'ємом 1 – 1,5 літра. На дно покладіть пергаментний папір. Заповніть форму тістом до країв. Зверху накрийте пергаментом та обгорніть форму двома шарами фольги.
  6. Покладіть на дно каструлі рушник, а зверху поставте форму з пудингом. Заповніть каструлю окропом до середини форми та поставте на слабкий вогонь, вода має поволі кипіти.
  7. Варіть пудинг 3 – 3,5 години. Підливайте воду по мірі википання рідини.
  8. Злийте воду та залиште пудинг до Різдва. Перед подачею підпаліть – алкоголь у страві забезпечить гарну подачу.

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська