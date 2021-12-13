Різдвяний рулет "Поліно": рецепт домашньої випічки з вишнями

13 грудня 2021 , 14:26
Читать новость на русском

Джерело:

ютуб Лілії Цвіт

Щоб ваше Різдво було по-справжньому особливим – приготуйте вишуканий та смачний рулет "Поліно" з вишнями.

Замінити вишні у випічці можна шматочками апельсину, консервованими персиками, або іншими улюбленими фруктами чи ягодами.

Читайте також  Три легкі страви азійської кухні: локшина з курячими стегнами, неми та рис з крильцями

Різдвяний рулет "Поліно"

  • Час: 4 години
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 5 сирих яєць;
 – 100 грамів цукру;
 – 80 грамів борошна;
 – 15 грамів какао;
 – 1 чайна ложка розпушувача.
Для крему:
 – 200 грамів жирних вершків;
 – 100 грамів маскарпоне;
 – 40 грамів цукрової пудри;
 – вишні.
Для глазурі:
  – 100 грамів шоколаду;
 – 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Збийте курячі білки міксером, поступово додавайте до них цукор та продовжуйте збивати в стійку піну.
  1. Далі додайте в масу жовтки і знову збийте міксером.
  1. Вкінці додайте просіяне борошно, какао, розпушувач та збийте тісто на низьких оборотах.
  1. Перекладіть тісто у форму вкриту пергаментом (розмір 30х40 сантиметрів).
  1. Випікайте бісквіт у розігрітій до 170 градусів духовці 20 – 30 хвилин.
  1. Готовий бісквіт вкрийте ще одним шаром пергаменту та скрутіть його в рулет, доки він ще гарячий.
  1. Залишіть його в такому положенні охолоджуватися. Далі зніміть пергамент.
  1. Щоб рулет не осипався, обережно зніміть з нього верхній шар (випечену плівку).


Скріншот з відео

  1. Для крему збийте вершки з цукровою пудрою. Як тільки маса почне густіти – додайте маскарпоне. Знову збивайте крем до густої консистенції.
  1. Викладіть його на корж так, щоб край (5 сантиметрів) бісквіту був вільним.


Скріншот з відео

  1. Викладіть вишні по краю коржа.
  1. Щільно загорніть все в рулет. Загорніть в шар харчової плівки та відправте його в холодильник на 2 години, щоб він просочився.


Скріншот з відео

  1. Від готово рулету відріжте ¼ частину навскіс та прикріпіть її до середини випічки за допомогою залишків крему.
  1. Розтопіть шоколад з вершковим маслом та змастіть ним рулет. Залишіть на 15 – 20 хвилин, щоб він застиг.


Скріншот з відео

Випічка готова. Смачного!

Відеорецепт приготування домашнього рулету з вишнями "Поліно":

 

 

Автор: Богданна Рибак