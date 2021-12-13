Різдвяний рулет "Поліно": рецепт домашньої випічки з вишнями
13 грудня 2021 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
Щоб ваше Різдво було по-справжньому особливим – приготуйте вишуканий та смачний рулет "Поліно" з вишнями.
Замінити вишні у випічці можна шматочками апельсину, консервованими персиками, або іншими улюбленими фруктами чи ягодами.
Читайте також Три легкі страви азійської кухні: локшина з курячими стегнами, неми та рис з крильцями
Різдвяний рулет "Поліно"
- Час: 4 години
- Порції: 6
– 5 сирих яєць;
– 100 грамів цукру;
– 80 грамів борошна;
– 15 грамів какао;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Для крему:
– 200 грамів жирних вершків;
– 100 грамів маскарпоне;
– 40 грамів цукрової пудри;
– вишні.
Для глазурі:
– 100 грамів шоколаду;
– 50 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Збийте курячі білки міксером, поступово додавайте до них цукор та продовжуйте збивати в стійку піну.
- Далі додайте в масу жовтки і знову збийте міксером.
- Вкінці додайте просіяне борошно, какао, розпушувач та збийте тісто на низьких оборотах.
- Перекладіть тісто у форму вкриту пергаментом (розмір 30х40 сантиметрів).
- Випікайте бісквіт у розігрітій до 170 градусів духовці 20 – 30 хвилин.
- Готовий бісквіт вкрийте ще одним шаром пергаменту та скрутіть його в рулет, доки він ще гарячий.
- Залишіть його в такому положенні охолоджуватися. Далі зніміть пергамент.
- Щоб рулет не осипався, обережно зніміть з нього верхній шар (випечену плівку).
Скріншот з відео
- Для крему збийте вершки з цукровою пудрою. Як тільки маса почне густіти – додайте маскарпоне. Знову збивайте крем до густої консистенції.
- Викладіть його на корж так, щоб край (5 сантиметрів) бісквіту був вільним.
Скріншот з відео
- Викладіть вишні по краю коржа.
- Щільно загорніть все в рулет. Загорніть в шар харчової плівки та відправте його в холодильник на 2 години, щоб він просочився.
Скріншот з відео
- Від готово рулету відріжте ¼ частину навскіс та прикріпіть її до середини випічки за допомогою залишків крему.
- Розтопіть шоколад з вершковим маслом та змастіть ним рулет. Залишіть на 15 – 20 хвилин, щоб він застиг.
Скріншот з відео
Випічка готова. Смачного!
Відеорецепт приготування домашнього рулету з вишнями "Поліно":