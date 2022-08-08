Домашня заготівля має ряд переваг: продукти не містять консервантів і барвників, готуються відповідно до смакових уподобань сім’ї і з натуральних інгредієнтів. Цукати можуть бути альтернативою сухофруктам, адже вони солодкі й так подобаються дітям.

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Рецепт цукатів з кабачка

Час: 45 хвилин + 15 годин
Порцій: 500 грамів

Чудова ідея для використання кабачка / Фото knowwoow

Інгредієнти:

  • 1 кілограм кабачків;
  • 250 грамів цукру;
  • 1 апельсин;
  • цукрова пудра до смаку.

Приготування:

  1. Ретельно промийте кабачки у воді, потім тонким шаром зніміть шкірку. Розділіть овочі навпіл і за допомогою ложки видаліть насіння.
  2. Підготовлені половинки кабачка наріжте невеликими кубиками.
  3. У глибоку каструлю з твердим дном викладіть нарізані кабачки, додайте до них цукор.
  4. Залиште кабачки в такому вигляді на 3 – 4 години для виділення соку.
  5. Відіжміть сік апельсину в окрему миску і натріть шкірку на тертці.
  6. До кабачка влийте свіжовичавлений апельсиновий сік і додайте всю натерту цедру. Акуратно перемішайте інгредієнти та відправте каструлю на вогонь.
  7. Доведіть рідину до кипіння і варіть майбутні цукати на маленькому вогні 60 хвилин. Потім вимкніть вогонь, накрийте каструлю кришкою і дайте кабачкам настоятися 8 годин.
  8. Через зазначений час перелийте цукати через друшляк і дайте стекти зайвій рідині.
  9. На деко викладіть лист пергаменту, а на нього тонким рівним шаром шматочки цукіні.
  10. Розігрійте духовку до 70 градусів і підсушіть в ній цукати 2 – 4 години, до готовності.
  11. Охолоджені цукати посипте цукровою пудрою та перекладіть на тарілку або вазу.