Король Великої Британії шукає нового співробітника: у кого є шанс отримати нову роботу

Король Великої Британії шукає нового шеф-кухаря, який буде готувати в Букінгемському палаці. Для того, щоб отримати цю посаду, слід мати певний досвід роботи та кваліфікацію.

Працювати у королівському будинку та готувати їжу для перших осіб всіх країн світу – мрія кожного кухаря. Монарх, який зараз відпочиває від публічних королівських обов’язків та поки продовжує лікування, оголосив про вакансію нового шеф-кухаря. Працівник повинен буде готувати страви та банкети для короля та його гостей.

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Що обіцяє ця посада

На цю роль потрібен хтось, хто зможе приготувати їжу, придатну для короля. А ще є одна "родзинка" – претендент повинен мати любов до подорожей.

Яку роботу пропонує Чарльз ІІІ / Фото Getty Images

Більшість часу новий шеф-кухар працюватиме в Букінгемському палаці – головній базі короля в Лондоні. Але інколи він буде готувати і в інших резиденціях, таких як Балморал і Палац Холірудхаус у Шотландії.

Згідно з оголошенням, новому працівнику запропонують житло, а також власне харчування.

Успішний кандидат приєднається до досвідченої та згуртованої команди, яка буде працювати з талановитими колегами, щоб запропонувати різноманітні страви за найвищими стандартами. Ви працюватимете з якісними інгредієнтами та відповідатимете за щоденне приготування та обслуговування Королівської родини та персоналу,

– йдеться в оголошенні.

Новий шеф-кухар повинен буде розробляти меню та готувати страви для короля та його родини як на щодень, так і на спеціальних заходах.

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