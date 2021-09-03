Роги буйвола, водорості та мідії: як виглядає шкільний обід у різних країнах світу

Українські школярі після відпочинку поринули у навчання, а разом із тим повернулися у стіни шкільних їдалень. Останнім часом ведеться багато розмов про український шкільний обід. Давайте поглянемо на шкільне меню у різних країнах світу.

Часто шкільне меню базується на традиційній кухні певної держави. Дітям пропонують ті страви, які вони звикли куштувати вдома. Проте інколи ця їжа може дивувати. До прикладу, у США школярі харчуються гамбургерами, а у Франції діти ласують мідіями.

Важливо "Та сама курочка": у магазинах з'явився загадковий бренд – кому він належить

Франція

Починаючи з дошкільного та середнього шкільного віку, харчування у їдальнях Франції зазвичай складається з п'яти страв: закуска, основна страва, салат або овочі, сир/йогурт і десерт. Популярними стравами є мідії, картопля фрі, артишоки та грейпфрут.

Шкільний обід у кулінарній столиці світу / Фото annieandre

США

Мексиканські страви типові для шкіл США, особливо в Каліфорнії. Шкільне меню зазвичай складається із гамбургерів, буріто та тако. Є навіть школи, які користуються послугами McDonald's для приготування обідів.

Фастфуд у школах США / Фото annieandre

Індонезія

Школярі в Індонезії на обід смакують місцевими стравами. Найчастіше це смажений рис, пасерована гірчична зелень та яйце.

Цікаве меню / Фото global citizen

Японія

Обід у японських школах – не просто прийом їжі, а спосіб налагодження зв’язків зі спільнотою та суспільством за допомогою страв. Японське меню – повне відображення традиційної кухні. У переліку шкільних страв є водорості, японські гриби, соя, пагони бамбука, місо паста, японська кисла слива.

Японський шкільний обід кюсхоку / Фото global citizen

Ізраїль

Шкільний обід в Ізраїлі є кошерним, відповідний до юдейського віровчення. Дітки харчуються м’ясом домашньої птиці. У меню неможливо зустріти м’ясні та молочні інгредієнти в одній страві. Одним із традиційних шкільних обідів є бутерброди, овочі та фрукти.

Кошерний обід / Фото ikonnect

Фінляндія

Фіни серйозно ставляться до здоров’я школярів: овочі складають половину тарілки шкільного обіду. До овочів подають рибу та м’ясо на вибір та картоплю або макарони. На десерт школярі ласують ягодами.

Продуманий фінський раціон / Фото businessinsider

В'єтнам

На обід у шкільній їдальні подають рис із супом зі смажених вугрів та овочами. Родзинкою меню є традиційні рисові коржі, які також називають "тортами з рогів буйволів". У шкільне меню також входять смажені з імбиром вугри, варені овочі "нго", місцеві супи, рибний соус з імбиром, банани, цукрова тростина та склянка окропу.

Поживний обід / Фото globalcitizen