Ромова баба: домашній рецепт від Євгена Клопотенка

Талановитий шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко знову дивує шанувальників оригінальними кулінарними рецептами та пропонує приготувати до свята улюблений багатьма десерт – ромову бабу.

Євген Клопотенко удосконалив рецепт і додав новий інгредієнт – свій улюблений чай каркаде, завдяки якому кекси виходять надзвичайно ніжними та оригінальні за кольором. Такий солодкий десерт сподобається усім. Якщо готуєте для дітей – не додавайте ром.

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Рецепт ромових кексів з каркаде

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте розтоплене вершкове масло, яйця, замісіть тісто, перемішайте вінчиком до однорідної консистенції. Накрийте миску з тістом рушником, залиште при кімнатній температурі на 20-30 хвилин, ще раз перемішайте. Форми для випікання змастіть маслом, викладіть тісто на 2/3. Розігрійте духовку при температурі 180 градусів і відправте запікатись протягом 30 хвилин. Дістаньте кекси з духовки для охолодження, акуратно викладіть їх з форм. Для приготування сиропу заваріть чай каркаде, залиште для охолодження, додайте ром, цукор, перемішайте і полийте кекси. Збийте білки. Викладіть готові кекси на тарілку, зверху задекоруйте білками. Подавайте на тарілці з сиропом. Смачного!

– 200 грамів борошна;– 200 грамів вершкового масла 82%;– 4 яйця;– 50 мілілітрів молока;– 1 пакетик сухих дріжджів;– 4 столові ложки цукру;– дрібка солі;– 2 яєчних білки;– 200 мілілітрів чаю каркаде;– 60 мілілітрів рому або коньяку;– 3 столові ложки цукру.

Як збивати білки – рецепт Євгена Клопотенка у відео: