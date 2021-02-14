Ромова баба: домашній рецепт від Євгена Клопотенка

Талановитий шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко знову дивує шанувальників оригінальними кулінарними рецептами та пропонує приготувати до свята улюблений багатьма десерт – ромову бабу.
Євген Клопотенко удосконалив рецепт і додав новий інгредієнт – свій улюблений чай каркаде, завдяки якому кекси виходять надзвичайно ніжними та оригінальні за кольором. Такий солодкий десерт сподобається усім. Якщо готуєте для дітей – не додавайте ром.
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Рецепт ромових кексів з каркаде
Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла 82%;
– 4 яйця;
– 50 мілілітрів молока;
– 1 пакетик сухих дріжджів;
– 4 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 2 яєчних білки;
– 200 мілілітрів чаю каркаде;
– 60 мілілітрів рому або коньяку;
– 3 столові ложки цукру.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте розтоплене вершкове масло, яйця, замісіть тісто, перемішайте вінчиком до однорідної консистенції.
- Накрийте миску з тістом рушником, залиште при кімнатній температурі на 20-30 хвилин, ще раз перемішайте.
- Форми для випікання змастіть маслом, викладіть тісто на 2/3.
- Розігрійте духовку при температурі 180 градусів і відправте запікатись протягом 30 хвилин.
- Дістаньте кекси з духовки для охолодження, акуратно викладіть їх з форм.
- Для приготування сиропу заваріть чай каркаде, залиште для охолодження, додайте ром, цукор, перемішайте і полийте кекси.
- Збийте білки.
- Викладіть готові кекси на тарілку, зверху задекоруйте білками. Подавайте на тарілці з сиропом. Смачного!
Як збивати білки – рецепт Євгена Клопотенка у відео: