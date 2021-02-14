Талантливый шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко снова удивляет поклонников оригинальными кулинарными рецептами и предлагает приготовить к празднику любимый многими десерт – ромовую бабу.

Евгений Клопотенко усовершенствовал рецепт и добавил новый ингредиент – свой любимый чай каркаде, благодаря которому кексы получаются очень нежными и оригинальными по цвету. Такой сладкий десерт понравится всем. Если готовите для детей – не добавляйте ром.

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Рецепт ромовых кексов с каркаде

Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 200 граммов сливочного масла 82%;

– 4 яйца;

– 50 миллилитров молока;

– 1 упаковка сухих дрожжей;

– 4 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– 2 яичных белка;

– 200 миллилитров чая каркаде;

– 60 миллилитров рома или коньяка;

– 3 столовые ложки сахара.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с солью, добавьте растопленное сливочное масло, яйца, замесите тесто, перемешайте венчиком до однородной консистенции. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 20-30 минут, еще раз перемешайте. Формы для выпечки смажьте маслом, выложите тесто на 2/3. Разогрейте духовку при температуре 180 градусов и отправьте запекаться в течение 30 минут. Достаньте кексы из духовки для охлаждения, аккуратно выложите их из форм. Для приготовления сиропа заварите чай каркаде, оставьте для охлаждения, добавьте ром, сахар, перемешайте и полейте готовые кексы. Взбейте белки. Выложите готовые кексы на тарелку, сверху украсьте белками. Подавайте на тарелке с сиропом. Приятного аппетита!

Как взбивать белки – рецепт Евгения Клопотенка в видео: