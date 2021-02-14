Ромовая баба: домашний рецепт от Евгения Клопотенко
Талантливый шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко снова удивляет поклонников оригинальными кулинарными рецептами и предлагает приготовить к празднику любимый многими десерт – ромовую бабу.
Источник:Инстаграм Евгения Клопотенко
Евгений Клопотенко усовершенствовал рецепт и добавил новый ингредиент – свой любимый чай каркаде, благодаря которому кексы получаются очень нежными и оригинальными по цвету. Такой сладкий десерт понравится всем. Если готовите для детей – не добавляйте ром.
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Рецепт ромовых кексов с каркаде
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с солью, добавьте растопленное сливочное масло, яйца, замесите тесто, перемешайте венчиком до однородной консистенции.
- Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 20-30 минут, еще раз перемешайте.
- Формы для выпечки смажьте маслом, выложите тесто на 2/3.
- Разогрейте духовку при температуре 180 градусов и отправьте запекаться в течение 30 минут.
- Достаньте кексы из духовки для охлаждения, аккуратно выложите их из форм.
- Для приготовления сиропа заварите чай каркаде, оставьте для охлаждения, добавьте ром, сахар, перемешайте и полейте готовые кексы.
- Взбейте белки.
- Выложите готовые кексы на тарелку, сверху украсьте белками. Подавайте на тарелке с сиропом. Приятного аппетита!
Как взбивать белки – рецепт Евгения Клопотенка в видео:
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