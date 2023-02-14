Рожеві сирники "валентинки" до Дня закоханих: готуємо без барвників
14 лютого 2023, 15:49Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
В День святого Валентина хочеться здивувати кохану людину не тільки подарунками, а й смачним сюрпризом.
Сирники у формі сердець стануть саме тим ідеальним варіантом для смачного подарунку. Подайте їх на вечерю, разом із ягодами, улюбленими джемами чи сметаною.
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Закладаємося, що такий оригінальний сюрприз зачарує вашу другу половинку. Страва готується без жодних хімічних барвників, а виглядає наче з вітрини вишуканою кондитерської.
Рецепт сирників у формі сердець
- Час: 60 хвилин
- Порції: 12 штук
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 50 грамів борошна;
– 50 грамів цукру;
– 1 жовток;
– дрібка солі;
– 1 невеликий бурячок;
– ваніль;
– олія або вершкове масло для смаження;
– борошно для присипки.
Приготування:
- Щоб сирники вдалися, сир має бути сухий. Якщо ви обираєте домашній, жирний, то цілком можливо, що на сковороді вони розпливуться.
- ️Бурячок натираємо на найдрібнішій тертці і віджимаємо сік.
- ️Змішуємо сир з цукром, жовтком і дрібкою солі, додаємо 5 столових ложок бурякового соку, ваніль, перетираємо все столовою ложкою, додаємо борошно і перемішуємо.
- ️Сирну масу викладаємо на поверхню присипану борошном, розділяємо на 12 рівних частин, з кожної катаємо кульку і з допомогою форми-сердечка формуємо сирники.
- ️Смажимо на антипригарній сковороді з каплею олії на найменшому вогні, під кришкою, з кожної сторони до 4 – 5 хвилин. Подаємо зі сметаною, ягодами, або іншими улюбленими смаколиками.
Нехай смакує!