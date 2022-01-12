Розкриваємо секрети: що є в морозилці кожного шеф-кухаря

Ваша морозильна камера напхана напівпорожніми контейнерами з морозивом і пакетами з овочами? Час усе змінити! Відтепер ви заморожуватимете менше й лише те, що точно знадобиться.

Кожен шеф-кухар знає низку чудових продуктів для легких і швидких страв. Вони добре заморожуються й зберігаються тижнями, а то й місяцями.

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Курятина

Ніколи не буде поганою ідеєю заморозити кілька шматочків курки, які можна безпечно зберігати кілька місяців.

Найважливіші продукти, які я зберігаю в морозильній камері, — це курячі грудки без кісток і шкіри,

— розповідає Шеллі Шеллі з відомого американського ресторану Chef In The Burbs.

Курятина "про всяк випадок" / Фото pinterest

Вершкове масло

Заморожене вершкове масло чудовим зберігається, а можливостей його використання існує просто безліч.

Для бутербродів та пирогів / Фото pinterest

Морепродукти

Якщо ви купуєте морепродукти та не хочете використовувати їх відразу, ви завжди можете заморозити їх.Морепродукти розморожуються напрочуд швидко і є одним з найрізноманітніших джерел білка. Вони також швидко готуються, що робить їх "чемпіонами" на кухні.

Чудова ідея для швидкої вечері / Фото pinterest

Заморожені ягоди

Не кожен фрукт підходить для морозильної камери, чого не скажеш про ягоди. Їх завжди можна заморозити у сезон, а потім ласувати ними цілу зиму.

Ще ідея для зберігання / Фото pinterest

Трави

Свіжа зелень може стояти в морозильній камері до року, не псуючись. Це означає, що надлишок базиліка, який ви вирощували влітку, можна легко зберігати, а потім використовувати в середині зими. Мітч Пренскі, відзначений нагородами шеф-кухар і досвідчений кулінарний професіонал, розповідає, що він рубає свіжу зелень, а потім розкладає її у порційні форми для льоду.

Зелень – чудова опція для заморожування / Фото pinterest

Заморожений горох

Горошок надзвичайно універсальний — він чудово підходить для швидких і легких страв з макаронів і рису, а також є обов’язковим у пирогах і різноманітних запіканках. З нього також виходить досить простий і смачний гарнір, якщо його поєднати з маслом, зеленню і соком лимона. Тому мати під рукою заморожений горох – дуже хороша ідея.

Прекрасний компонент для різноманітних страв / Фото pinterest