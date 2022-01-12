Розкриваємо секрети: що є в морозилці кожного шеф-кухаря
Джерело:msn
Ваша морозильна камера напхана напівпорожніми контейнерами з морозивом і пакетами з овочами? Час усе змінити! Відтепер ви заморожуватимете менше й лише те, що точно знадобиться.
Кожен шеф-кухар знає низку чудових продуктів для легких і швидких страв. Вони добре заморожуються й зберігаються тижнями, а то й місяцями.
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Курятина
Ніколи не буде поганою ідеєю заморозити кілька шматочків курки, які можна безпечно зберігати кілька місяців.
Найважливіші продукти, які я зберігаю в морозильній камері, — це курячі грудки без кісток і шкіри,
— розповідає Шеллі Шеллі з відомого американського ресторану Chef In The Burbs.
Вершкове масло
Заморожене вершкове масло чудовим зберігається, а можливостей його використання існує просто безліч.
Морепродукти
Якщо ви купуєте морепродукти та не хочете використовувати їх відразу, ви завжди можете заморозити їх.Морепродукти розморожуються напрочуд швидко і є одним з найрізноманітніших джерел білка. Вони також швидко готуються, що робить їх "чемпіонами" на кухні.
Заморожені ягоди
Не кожен фрукт підходить для морозильної камери, чого не скажеш про ягоди. Їх завжди можна заморозити у сезон, а потім ласувати ними цілу зиму.
Трави
Свіжа зелень може стояти в морозильній камері до року, не псуючись. Це означає, що надлишок базиліка, який ви вирощували влітку, можна легко зберігати, а потім використовувати в середині зими. Мітч Пренскі, відзначений нагородами шеф-кухар і досвідчений кулінарний професіонал, розповідає, що він рубає свіжу зелень, а потім розкладає її у порційні форми для льоду.
Заморожений горох
Горошок надзвичайно універсальний — він чудово підходить для швидких і легких страв з макаронів і рису, а також є обов’язковим у пирогах і різноманітних запіканках. З нього також виходить досить простий і смачний гарнір, якщо його поєднати з маслом, зеленню і соком лимона. Тому мати під рукою заморожений горох – дуже хороша ідея.